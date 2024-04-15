Россиянам рассказали, что несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания

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Нутрициолог Шпак: несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания

1:25
Здоровье

Принципы здорового питания - это не только употребление качественной пищи, но и правильное сочетание продуктов. 

Нутрициолог Шпак: несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания
Фото: flickr.com by джеффри is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

"Несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания, неокислившиеся жиры откладываются в виде жира, а образующиеся токсины создают дополнительную нагрузку на организм", - заявила Надежда Шпак, врач-диетолог и нутрициолог.

Она уверена, что раздельное питание - самый лучший способ контролировать вес.  Нутрициолог посоветовала избегать этих сочетаний продуктов:

  • 2 вида концентрированных белков/углеводов/крахмалов, например, омлет с ветчиной, спагетти с хлебом;
  • белки животного происхождения и крахмалистые углеводы, например, мясо и картофель, курица и макароны;
  • белки животного происхождения с фруктами, например, курица с ананасом;
  • овощи с высоким содержанием крахмала и кислую еду, к примеру, картофель и помидоры;
  • кислые фрукты с углеводами, к примеру, яблоки с мёдом;
  • газированная вода и молочные продукты;
  • сладости и орехи;
  • жиры и белки;

Надежда Шпак рассказала, какие сочетания продуктов считаются идеальными. К ним относятся белки/углеводы плюс овощи/зелень; зерновые и некрахмалистые овощи; кислые и кисло-сладкие фрукты плюс молочные продукты, передаёт RG.

В отдельную группу она выделила арбуз, дыню, молоко и воду, утверждая, что это продукты-одиночки.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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