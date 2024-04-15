Россиянам рассказали, что несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания

Нутрициолог Шпак: несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Принципы здорового питания - это не только употребление качественной пищи, но и правильное сочетание продуктов.

Фото: flickr.com by джеффри is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

"Несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания, неокислившиеся жиры откладываются в виде жира, а образующиеся токсины создают дополнительную нагрузку на организм", - заявила Надежда Шпак, врач-диетолог и нутрициолог.

Она уверена, что раздельное питание - самый лучший способ контролировать вес. Нутрициолог посоветовала избегать этих сочетаний продуктов:

2 вида концентрированных белков/углеводов/крахмалов, например, омлет с ветчиной, спагетти с хлебом;

белки животного происхождения и крахмалистые углеводы, например, мясо и картофель, курица и макароны;

белки животного происхождения с фруктами, например, курица с ананасом;

овощи с высоким содержанием крахмала и кислую еду, к примеру, картофель и помидоры;

кислые фрукты с углеводами, к примеру, яблоки с мёдом;

газированная вода и молочные продукты;

сладости и орехи;

жиры и белки;

Надежда Шпак рассказала, какие сочетания продуктов считаются идеальными. К ним относятся белки/углеводы плюс овощи/зелень; зерновые и некрахмалистые овощи; кислые и кисло-сладкие фрукты плюс молочные продукты, передаёт RG.

В отдельную группу она выделила арбуз, дыню, молоко и воду, утверждая, что это продукты-одиночки.