Россиянам рассказали, что несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания

Принципы здорового питания - это не только употребление качественной пищи, но и правильное сочетание продуктов.
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"Несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания, неокислившиеся жиры откладываются в виде жира, а образующиеся токсины создают дополнительную нагрузку на организм", - заявила Надежда Шпак, врач-диетолог и нутрициолог.
Она уверена, что раздельное питание - самый лучший способ контролировать вес. Нутрициолог посоветовала избегать этих сочетаний продуктов:
2 вида концентрированных белков/углеводов/крахмалов, например, омлет с ветчиной, спагетти с хлебом;
белки животного происхождения и крахмалистые углеводы, например, мясо и картофель, курица и макароны;
белки животного происхождения с фруктами, например, курица с ананасом;
овощи с высоким содержанием крахмала и кислую еду, к примеру, картофель и помидоры;
кислые фрукты с углеводами, к примеру, яблоки с мёдом;
газированная вода и молочные продукты;
сладости и орехи;
жиры и белки;
Надежда Шпак рассказала, какие сочетания продуктов считаются идеальными. К ним относятся белки/углеводы плюс овощи/зелень; зерновые и некрахмалистые овощи; кислые и кисло-сладкие фрукты плюс молочные продукты, передаёт RG.
В отдельную группу она выделила арбуз, дыню, молоко и воду, утверждая, что это продукты-одиночки.
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Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия