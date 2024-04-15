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Врач опровергла главное заблуждение о гастрите и обозначила истинные причины его возникновения

Врач Левитская: потребление фаст-фуда и пищи всухомятку не вызывают гастрит

1:14
Здоровье

Гастроэнтеролог Анастасия Левитская сообщила, что гастрит не возникает из-за пристрастия к фастфуду или сухой пище. Вместо этого, причиной воспалительных изменений в слизистой оболочке желудка могут быть бактерии, избыток алкоголя и определённые заболевания.

Врач Левитская: потребление фаст-фуда и пищи всухомятку не вызывают гастрит
Фото: unsplash.com by Dan Gold is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Чтобы выявить это заболевание, врач должен учесть историю болезни, наследственность, провести ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопию, или просто гастроскопию) и/или дыхательный тест на заражение бактерией Helicobacter pylori (HP). Именно она вызывает хроническое воспаление в желудке, гастрит и язвы. Без лечения гастрит может привести к раку", — отметила Анастасия Левитская.

По мнению этого специалиста, развитие гастрита может быть связано с автоиммунными процессами и образованием антител. Кроме того, избыточное поступление желчи в желудок может также спровоцировать воспаление.

Согласно заключению специалиста, возникновение дефектов в слизистой оболочке желудка связано с бактериальными и вирусными инфекциями, а также злоупотреблением алкоголем. Редко гастрит могут вызывать болезнь Крона, сахарный диабет и другие заболевания.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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