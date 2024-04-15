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Любителей арбузов предостерегли о возможных отёках и преждевременных морщинах

Нутрициолог Сазонов: избыточное потребление арбузов может привести к отёкам и ранним морщинам

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Здоровье

Согласно высказыванию нутрициолога Дениса Сазонова, фрукты и ягоды обычно считаются полезными для здоровья, однако их избыточное употребление может способствовать преждевременному старению. Особое внимание следует обратить на арбузы из-за их высокого содержания воды, что может вызвать сильные отёки.

Нутрициолог Сазонов: избыточное потребление арбузов может привести к отёкам и ранним морщинам
Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Допустимая норма в день для взрослого — 300 граммов плода, это примерно три дольки арбуза. Стоит учесть, что в арбузах содержится много фруктозы, а значит, кроме отёков на следующее утро можно получить тусклую кожу", — предостерег Денис Сазонов.

По его утверждениям, избежать отрицательного воздействия можно, если придерживаться установленной нормы и правильно употреблять арбуз. К примеру, сочетание этой ягоды с ржаным хлебом может оказаться полезным, так как сложные углеводы помогут организму быстрее насытиться и защитят от переедания, пояснил специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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