Флорист поделилась, какие растения для дома помогут улучшить сон

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Флорист Агеенко: комнатные розы, хризантемы и лилии не рекомендуется держать в спальне

1:11
Здоровье

Флорист Серафима Агеенко утверждает, что некоторые растения способствуют улучшению качества сна, выделяя кислород и поглощая углекислый газ, в то время как другие могут нанести вред здоровью.

Флорист Агеенко: комнатные розы, хризантемы и лилии не рекомендуется держать в спальне
Фото: commons.wikimedia.org by JLPC is licensed under reative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Её рекомендация заключается в том, чтобы в спальне разместить небольшие зелёные растения с хорошей листвой, такие как пальмы и фикусы, которые способствуют очищению воздуха. На полку также подойдут драцена, спатифиллум, фиалка и хлорофитум. А вот из спальни стоит убрать растения с сильным запахом и аллергенами, вроде лилий и хризантем.

Например, горшечные розы и хризантемы могут быть не самым удачным выбором. Лучше избегать лилий в спальне из-за их сильного аромата, который может затруднить утренние пробуждения, а также вызвать аллергическую реакцию, как сообщила Серафима Агеенко.

"Кроме того, для спальни не подойдут растения, которым нужно много света, такие как орхидеи. Всё-таки в спальной комнате обычно бывает приглушённое освещение. Кактусы у рабочего стола в спальне можно заменить эхевериями — каменными розами", — порекомендовала Серафима Агеенко.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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