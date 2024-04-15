Россиянам рассказали, что приседания и выпады прекрасно тренируют ягодицы и ноги в домашних условиях

Александра Сулим: приседания отлично тренируют ягодицы

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мышцы ног и ягодицы можно отлично тренировать дома, делая приседания и выпады.

Фото: commons.wikimedia.org by Аасимович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Приседания — огненное упражнение, помогут укрепить бедра, ягодицы, икроножные мышцы, а также задействуют мышцы спины. 3-4 подхода по 15-20 повторений. Лучше приседать из широкой стойки (плие) с утяжелителем — гантелью или бутылкой с водой,” — рассказала доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим.

Она подчеркнула, что выпады вперёд, назад и в стороны полезны для бёдер и ягодиц. Выполнять их нужно по 3-4 подхода по 10-12 повторений с утяжелителями, которыми могут быть гантели или бутылки с водой, пишет NEWS. ru.

После тренировки обязательно необходимы кардиоупражнения, например, прыжки через скакалку по 3-4 подхода по 15-20 раз или бег на месте. Тоже по 3-4 подхода по 3-5 минут.