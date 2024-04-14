Как сделать живот плоским без жёсткой диеты: простые и эффективные советы

Диетолог Пономарёва: получить плоский живот можно без диеты

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Василиса Пономарёва рассказала, как можно добиться плоского живота без использования жёсткой диеты. Об этом пишет "Медикфорум".

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"Научитесь правильно питаться! Имейте стол, тарелку, научитесь жевать, научитесь ценить вкус на своей тарелке, а не загребать ее лопатой по дороге на работу, или за столом, или перед телевизором", — говорит врач.

Диетолог призывает не придерживаться строгих диет. Достаточно добавить в рацион больше правильных продуктов, низкокалорийных, которые богаты питательными веществами.

По словам специалиста, можно и перекусывать, важно выбирать правильные продукты. Например, отлично подойдут орехи. Они могут стабилизировать уровень сахара в крови, дать чувство сытости и полезные жиры.

Ещё необходимо ограничить употребление алкоголя, поскольку он калориен. Лучше выбирать безалкогольные или слабоалкогольные напитки.