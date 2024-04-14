Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жюльен из белых грибов без курицы: очень нежное и ароматное горячее
Как правильно смывать макияж: пошаговое руководство
Брэдли Купер пришел на церемонию вручения премии "Прорыв" вместе с 7-летней дочкой от Ирины Шейк
Плюсы и минусы натяжного потолка на кухне, а также советы по выбору материала
Science Daily: рядом с водохранилищами природа чище, чем у других водоемов
Российские автовладельцы пострадали от новшеств в законодательстве с 1 апреля
Как избавиться от вишнёвой поросли?
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Тренер объяснил, чем отличаются йога и пилатес
Как сделать живот плоским без жёсткой диеты: простые и эффективные советы

Диетолог Пономарёва: получить плоский живот можно без диеты

0:55
Здоровье

Диетолог Василиса Пономарёва рассказала, как можно добиться плоского живота без использования жёсткой диеты. Об этом пишет "Медикфорум".

Диетолог Пономарёва: получить плоский живот можно без диеты
Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Научитесь правильно питаться! Имейте стол, тарелку, научитесь жевать, научитесь ценить вкус на своей тарелке, а не загребать ее лопатой по дороге на работу, или за столом, или перед телевизором", — говорит врач.

Диетолог призывает не придерживаться строгих диет. Достаточно добавить в рацион больше правильных продуктов, низкокалорийных, которые богаты питательными веществами.

По словам специалиста, можно и перекусывать, важно выбирать правильные продукты. Например, отлично подойдут орехи. Они могут стабилизировать уровень сахара в крови, дать чувство сытости и полезные жиры.

Ещё необходимо ограничить употребление алкоголя, поскольку он калориен. Лучше выбирать безалкогольные или слабоалкогольные напитки.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына

Также повысился гонорар сына шансонье.

Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Посадите в саду хризантемы
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Приятно познакомиться: в Московском зоопарке посетителям показали панду-обаяшку
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Последние материалы
Российские автовладельцы пострадали от новшеств в законодательстве с 1 апреля
Как избавиться от вишнёвой поросли?
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Диетолог Пономарёва: получить плоский живот можно без диеты
Sravni: полис ОСАГО покрывает далеко не все риски
Тренер объяснил, чем отличаются йога и пилатес
Тейлор Свифт и ее футболист-бойфренд: подробности романтического свидания
Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью: обладает ярким вкусом и свежим цитрусовым ароматом
Лазерная эпиляция во время беременности: риски и рекомендации специалистов
Актеров нашумевшего сериала "Слово пацана" заметили на съемках в Подмосковье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников