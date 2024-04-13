New York Times: мировые запасы вакцины против холеры заканчиваются

New York Times сообщает, что в мире заканчиваются запасы вакцины против холеры

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New York Times сообщает, что заканчиваются мировые запасы вакцины против холеры.

Фото: dvidshub.net by Жаклин Перес Ривера is licensed under public domain

По информации издания, последние несколько лет поставки вакцины находились на очень низком уровне. Уже предпринимаются усилия по увеличению производства, но это пока не покрывает необходимой потребности.

В 2023 году страны запросили 76 миллионов доз, но на складах находится лишь 38 миллионов. Холера распространяется через загрязнённую воду. Вспышки заболевания — это результат военных конфликтов и климатических катастроф, создающих перенаселённость мест, в которых нет необходимых санитарных условий, уточняет NYT.