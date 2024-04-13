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New York Times: мировые запасы вакцины против холеры заканчиваются

New York Times сообщает, что в мире заканчиваются запасы вакцины против холеры

0:41
Здоровье

New York Times сообщает, что заканчиваются мировые запасы вакцины против холеры.

New York Times сообщает, что в мире заканчиваются запасы вакцины против холеры
Фото: dvidshub.net by Жаклин Перес Ривера is licensed under public domain

По информации издания, последние несколько лет поставки вакцины находились на очень низком уровне. Уже предпринимаются усилия по увеличению производства, но это пока не покрывает необходимой потребности.

В 2023 году страны запросили 76 миллионов доз, но на складах находится лишь 38 миллионов. Холера распространяется через загрязнённую воду. Вспышки заболевания — это результат военных конфликтов и климатических катастроф, создающих перенаселённость мест, в которых нет необходимых санитарных условий, уточняет NYT.

 

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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