New York Times: мировые запасы вакцины против холеры заканчиваются

New York Times сообщает, что заканчиваются мировые запасы вакцины против холеры.
По информации издания, последние несколько лет поставки вакцины находились на очень низком уровне. Уже предпринимаются усилия по увеличению производства, но это пока не покрывает необходимой потребности.
В 2023 году страны запросили 76 миллионов доз, но на складах находится лишь 38 миллионов. Холера распространяется через загрязнённую воду. Вспышки заболевания — это результат военных конфликтов и климатических катастроф, создающих перенаселённость мест, в которых нет необходимых санитарных условий, уточняет NYT.
Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.