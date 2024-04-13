Для хранения лекарств лучше выделить шкафчик подальше от источников тепла и света

К вопросу хранения лекарств нужно подходить очень внимательно, ведь от неправильного хранения они могут потерять свои лечебные свойства и даже стать опасными.
О том, как и где правильно хранить лекарственные препараты, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" доктор фармацевтических наук, профессор, завкафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Роза Ягудина.
По словам эксперта, для хранения лекарств не подходит ванная комната и кухня. Нельзя хранить их на подоконнике или рядом с батареей.
Для этих целей необходимо выделить шкафчик подальше от источников тепла и света, где более-менее прохладная комнатная температура.
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