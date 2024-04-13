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Для хранения лекарств лучше выделить шкафчик подальше от источников тепла и света

Для хранения лекарств лучше выделить отдельный шкафчик

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Здоровье

К вопросу хранения лекарств нужно подходить очень внимательно, ведь от неправильного хранения они могут потерять свои лечебные свойства и даже стать опасными.

Для хранения лекарств лучше выделить отдельный шкафчик
Фото: commons.wikimedia.org by Root66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

О том, как и где правильно хранить лекарственные препараты, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" доктор фармацевтических наук, профессор, завкафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Роза Ягудина.

По словам эксперта, для хранения лекарств не подходит ванная комната и кухня. Нельзя хранить их на подоконнике или рядом с батареей.

Для этих целей необходимо выделить шкафчик подальше от источников тепла и света, где более-менее прохладная комнатная температура.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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