Терапевт Кондрахин: гиподинамия может привести к гипертонии и остеопорозу

Терапевт Кондрахин рассказал, что гиподинамия может привести к гипертонии

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой многие люди ведут малоподвижный образ жизни, что приводит к ослаблениям мышц и связок стоп. Этот недуг врачи называют гиподинамией и это целый комплекс проблем, связанный с ослаблением мышц из-за малой двигательной активности.

Фото: unsplash.com by Фаррел Нобель is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"На самом деле, эта проблема характерна для всех людей, которые практически всегда сидят. Дело в том, что возникает слабость стопы, потому что мы просто мало двигаемся. Плюс повышается масса тела. Начинает формироваться плоскостопие, формируется плоскостопие — связки перенапрягаются и начинают растягиваться, а если связки плохо выполняют свою функцию, то стопа начинает изменяться и возникают болевые ощущения,” — рассказал ОТР кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

При гиподинамии кровь задерживается в венах и в лёгкие возвращается в недостаточном количестве, что приводит к уменьшению объёма дыхания и одышке.

К симптомам этого недуга относят жалобы на постоянную усталость, нарушение сна, боли в стопах, снижение работоспособности, раздражительность и лишний вес.

При этом, поясняет врач, нагрузка перекладывается на колени, таз, поясницу и прочее. Происходит нарушение нервно-рефлекторных связей, что может привести, например, к вегето-сосудистой дистонии, остеопорозу, гипертонии, нарушению работы кишечника и даже депрессии.

Врач рекомендовал на постоянной основе делать массаж стоп специальными мячиками или же катать стопами обычную бутылку.