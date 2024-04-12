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Вот когда лучше заниматься спортом, если у вас диабет 2 типа

Врач Гуреева: при диабете спортом лучше заниматься к вечеру

1:01
Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева сообщила, что людям с диабетом второго типа лучше всего заниматься спортом в определённое время суток. Это поможет снизить уровень сахара в крови. Об этом пишет "Медикфорум".

Врач Гуреева: при диабете спортом лучше заниматься к вечеру
Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Учёные провели исследование, в ходе которого было выяснено, что если заниматься спортом в неправильное время, то уровень сахара в крови может повышаться.

"В исследовании было показано, что у взрослых с диабетом 2 типа наблюдалось наибольшее улучшение контроля уровня глюкозы, когда они были наиболее активны во второй половине дня. Физическая активность в целом полезна, но исследование добавляет новое понимание того, что время активности также может быть важным", — говорит врач.

Группа людей, которая была физически активна во второй половине, имели значительное снижение уровня сахара в крови. Днём также были хорошие показатели.

Для диабетиков необязательно заниматься спортом интенсивно, достаточно ходьбы на месте или лёгкого бега.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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