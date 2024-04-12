Вот когда лучше заниматься спортом, если у вас диабет 2 типа

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева сообщила, что людям с диабетом второго типа лучше всего заниматься спортом в определённое время суток. Это поможет снизить уровень сахара в крови. Об этом пишет "Медикфорум".
Учёные провели исследование, в ходе которого было выяснено, что если заниматься спортом в неправильное время, то уровень сахара в крови может повышаться.
"В исследовании было показано, что у взрослых с диабетом 2 типа наблюдалось наибольшее улучшение контроля уровня глюкозы, когда они были наиболее активны во второй половине дня. Физическая активность в целом полезна, но исследование добавляет новое понимание того, что время активности также может быть важным", — говорит врач.
Группа людей, которая была физически активна во второй половине, имели значительное снижение уровня сахара в крови. Днём также были хорошие показатели.
Для диабетиков необязательно заниматься спортом интенсивно, достаточно ходьбы на месте или лёгкого бега.
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