Вот когда лучше заниматься спортом, если у вас диабет 2 типа

Врач Гуреева: при диабете спортом лучше заниматься к вечеру

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева сообщила, что людям с диабетом второго типа лучше всего заниматься спортом в определённое время суток. Это поможет снизить уровень сахара в крови. Об этом пишет "Медикфорум".

Фото: marines.mil is licensed under public_domain

Учёные провели исследование, в ходе которого было выяснено, что если заниматься спортом в неправильное время, то уровень сахара в крови может повышаться.

"В исследовании было показано, что у взрослых с диабетом 2 типа наблюдалось наибольшее улучшение контроля уровня глюкозы, когда они были наиболее активны во второй половине дня. Физическая активность в целом полезна, но исследование добавляет новое понимание того, что время активности также может быть важным", — говорит врач.

Группа людей, которая была физически активна во второй половине, имели значительное снижение уровня сахара в крови. Днём также были хорошие показатели.

Для диабетиков необязательно заниматься спортом интенсивно, достаточно ходьбы на месте или лёгкого бега.