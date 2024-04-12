Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-аналитик Пентагона: США стремятся к возвращению затраченных на Украину средств
Завершились съёмки фильма "Майнкрафт" с Джейсоном Момоа
Автоэксперты назвали признаки нехватки масла в автоматической коробке передач
FT: Евросоюз отказывается предоставлять помощь Украине
В Тюменской области из-за наводнения был объявлен режим ЧС
Украинский МИД заявил, что страна проводит переговоры о поставках ПВО
Известны самые "инопланетные места" России
Байден: Иран не придет к успеху в случае атаки Израиля
Торжество извращенцев в Германии
Открыта неожиданная причина влечения к солёной пище

Врач Палински-Уэйд: сильная тяга к солёной пище может быть обусловлена дефицитом натрия в организме

1:16
Здоровье

Американский диетолог Эрин Палински-Уэйд объяснила Daily Mail, что пристрастие к солёной пище может быть связано с недостатком натрия в организме, вызванным интенсивными тренировками.

Врач Палински-Уэйд: сильная тяга к солёной пище может быть обусловлена дефицитом натрия в организме
Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Врач пояснила, что при выполнении интенсивных физических упражнений организм выводит много воды через потоотделение. Люди, активно занимающиеся спортом, часто восполняют дефицит жидкости, употребляя большое количество воды и других напитков. Однако во время потоотделения они теряют не только воду, но и натрий.

Натрий играет ключевую роль в регуляции водного баланса в организме, необходим для передачи нервных сигналов и формирования костей. Его главная задача заключается в поддержании объема внеклеточной жидкости, что влияет на кровообращение и артериальное давление. В случае пополнения жидкости во время тренировки натрий, способствующий задержке воды, не поступает в организм, что может привести к нарушениям водно-солевого обмена.

Постоянные интенсивные тренировки могут усилить недостаток натрия. По этой причине у некоторых людей, занимающихся физической активностью (особенно начинающих), возникает увлечение солеными продуктами, которые помогают удерживать жидкость в организме и избегать обезвоживания.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Последние материалы
Экс-аналитик Пентагона: США стремятся к возвращению затраченных на Украину средств
Завершились съёмки фильма "Майнкрафт" с Джейсоном Момоа
Автоэксперты назвали признаки нехватки масла в автоматической коробке передач
FT: Евросоюз отказывается предоставлять помощь Украине
В Тюменской области из-за наводнения был объявлен режим ЧС
Украинский МИД заявил, что страна проводит переговоры о поставках ПВО
Известны самые "инопланетные места" России
Байден: Иран не придет к успеху в случае атаки Израиля
Врач Палински-Уэйд: сильная тяга к солёной пище может быть обусловлена дефицитом натрия в организме
Торжество извращенцев в Германии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников