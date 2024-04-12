Открыта неожиданная причина влечения к солёной пище

Врач Палински-Уэйд: сильная тяга к солёной пище может быть обусловлена дефицитом натрия в организме

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский диетолог Эрин Палински-Уэйд объяснила Daily Mail, что пристрастие к солёной пище может быть связано с недостатком натрия в организме, вызванным интенсивными тренировками.

Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Врач пояснила, что при выполнении интенсивных физических упражнений организм выводит много воды через потоотделение. Люди, активно занимающиеся спортом, часто восполняют дефицит жидкости, употребляя большое количество воды и других напитков. Однако во время потоотделения они теряют не только воду, но и натрий.

Натрий играет ключевую роль в регуляции водного баланса в организме, необходим для передачи нервных сигналов и формирования костей. Его главная задача заключается в поддержании объема внеклеточной жидкости, что влияет на кровообращение и артериальное давление. В случае пополнения жидкости во время тренировки натрий, способствующий задержке воды, не поступает в организм, что может привести к нарушениям водно-солевого обмена.

Постоянные интенсивные тренировки могут усилить недостаток натрия. По этой причине у некоторых людей, занимающихся физической активностью (особенно начинающих), возникает увлечение солеными продуктами, которые помогают удерживать жидкость в организме и избегать обезвоживания.