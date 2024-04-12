Врачи определили наиболее полезный фрукт

Врач Утюмова: авокадо является самым полезным фруктом

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова поделилась информацией о том, что авокадо считается самым полезным фруктом. Частое употребление авокадо помогает снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, укрепить иммунитет, замедлить процессы старения и способствует снижению веса.

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Значимо, что данный продукт обладает обширным спектром витаминов — группы B, E, A, C, K, фолиевой кислоты, а также содержит минералы, такие как кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и многие другие. Несмотря на высокую калорийность — примерно 200 калорий на 100 грамм, авокадо благоприятно влияет на процесс похудения из-за легкоусвояемых мононенасыщенных жиров. Кроме того, этот фрукт снижает уровень холестерина и полезен для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы.

Врач также отметила, что вещество манногептулоза, которое в наибольшем количестве встречается в авокадо, благотворно воздействует на нервную систему, уменьшая чувство усталости и сонливости. Манногептулоза также уменьшает выделение ферментов, необходимых для усвоения глюкозы.