Врач сообщила, в каком возрасте у мужчин наибольший риск развития рака простаты

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Уролог Винникова: после достижения 50-летнего возраста мужчинам рекомендуется проходить проверку на рак простаты

1:31
Здоровье

Рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире, поэтому рекомендуется всем мужчинам, достигшим 50-летнего возраста, проходить ежегодные обследования на предмет этого заболевания. По словам врача-уролога ИНВИТРО Александры Винниковой, рекомендуется начинать проверки уже с 45 лет, особенно если у родственников был рак предстательной железы.

Уролог Винникова: после достижения 50-летнего возраста мужчинам рекомендуется проходить проверку на рак простаты
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

"Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, каждому мужчине старше 50 лет нужно ежегодно посещать врача-уролога. Если рак предстательной железы был у отца или дяди, обследование необходимо раньше, в 45 лет. В первую очередь оно включает анализ крови на уровень общего простатспецифического антигена, или сокращённо ПСА", — отметила Александра Винникова.

Врач уточнила, что норма уровня ПСА колеблется от 2,5 до 4 нг/мл. Винникова отметила необходимость обращения внимания на симптомы, схожие с проявлениями простатита: трудности с мочеиспусканием и ощущение неполного выведения мочи из мочевого пузыря. При этом на поздних стадиях симптоматика усугубляется: наблюдаются кровь в моче и семенной жидкости, боли в области промежности и потеря веса. Риск развития рака простаты увеличивается у мужчин с избыточной массой тела, диабетом, метаболическим синдромом, высоким уровнем холестерина и у тех, кто принимает препараты с тестостероном.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Расщупкина Елена
Занимается диагностикой и лечением простатита, пиелонефрита, цистита, орхита, фимоза, парафимоза, короткой уздечки, мужского бесплодия, эректильной дисфункции, хронической венозной недостаточности, гнойных осложнений.
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Муравейко Юрий
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний кожи, как псориаз, акне (угри), розацеа, себорея, экзема, дерматит (аллергический, атопический, контактный, нейродермит), лишаи различного типа.
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Уролог Винникова: после достижения 50-летнего возраста мужчинам рекомендуется проходить проверку на рак простаты
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