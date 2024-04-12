Врач сообщила, в каком возрасте у мужчин наибольший риск развития рака простаты

Уролог Винникова: после достижения 50-летнего возраста мужчинам рекомендуется проходить проверку на рак простаты

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных заболеваний в мире, поэтому рекомендуется всем мужчинам, достигшим 50-летнего возраста, проходить ежегодные обследования на предмет этого заболевания. По словам врача-уролога ИНВИТРО Александры Винниковой, рекомендуется начинать проверки уже с 45 лет, особенно если у родственников был рак предстательной железы.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

"Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, каждому мужчине старше 50 лет нужно ежегодно посещать врача-уролога. Если рак предстательной железы был у отца или дяди, обследование необходимо раньше, в 45 лет. В первую очередь оно включает анализ крови на уровень общего простатспецифического антигена, или сокращённо ПСА", — отметила Александра Винникова.

Врач уточнила, что норма уровня ПСА колеблется от 2,5 до 4 нг/мл. Винникова отметила необходимость обращения внимания на симптомы, схожие с проявлениями простатита: трудности с мочеиспусканием и ощущение неполного выведения мочи из мочевого пузыря. При этом на поздних стадиях симптоматика усугубляется: наблюдаются кровь в моче и семенной жидкости, боли в области промежности и потеря веса. Риск развития рака простаты увеличивается у мужчин с избыточной массой тела, диабетом, метаболическим синдромом, высоким уровнем холестерина и у тех, кто принимает препараты с тестостероном.