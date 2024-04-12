Россиянам рассказали о способе похудения при помощи ягодного шашлыка

Диетолог Подымникова: приготовленный в ягодном соке шашлык способен снять отёки.

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

До наступления майских праздников осталось менее месяца. Скоро многие россияне начнут готовить шашлыки. Диетолог Владислава Подымникова рассказала о том, как жареное мясо может помочь сбросить лишний вес и избавиться от отёков, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

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"В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий", — пояснила Владислава Подымникова.

Врач подсказала, что для более диетического шашлыка предпочтительнее использовать курицу или говядину с низким содержанием жира. Для приготовления маринада стоит заменить майонез и сметану на греческий йогурт или ягоды. Обжаренное в соке ягод мясо способно уменьшать отёки и придавать коже здоровое сияние. Однако, важно не переусердствовать в употреблении зажаренного мяса, съедая не более килограмма блюда, чтобы избежать белкового отравления. Кроме того, Подымникова советует сочетать шашлык с овощами и пить больше воды.