До наступления майских праздников осталось менее месяца. Скоро многие россияне начнут готовить шашлыки. Диетолог Владислава Подымникова рассказала о том, как жареное мясо может помочь сбросить лишний вес и избавиться от отёков, сообщает интернет-издание «Подмосковье Сегодня».
"В мясе содержится самое большое количество белка, поэтому им можно быстро наесться. А значит, худеющие, скорее всего, не превысят ежедневную норму калорий", — пояснила Владислава Подымникова.
Врач подсказала, что для более диетического шашлыка предпочтительнее использовать курицу или говядину с низким содержанием жира. Для приготовления маринада стоит заменить майонез и сметану на греческий йогурт или ягоды. Обжаренное в соке ягод мясо способно уменьшать отёки и придавать коже здоровое сияние. Однако, важно не переусердствовать в употреблении зажаренного мяса, съедая не более килограмма блюда, чтобы избежать белкового отравления. Кроме того, Подымникова советует сочетать шашлык с овощами и пить больше воды.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.