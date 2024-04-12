Терапевт Раджа: постоянный недосып ослабляет иммунитет и плохо влияет на продуктивность

Слишком ранние подъемы могут плохо сказываться на здоровье.
Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Систематический недосып при слишком ранних подъёмах, объяснила британский терапевт Анита Раджа в беседе с Metro, ослабляет иммунитет, потому что белки цитокины, которые контролируют воспаление, выделяются именно во время сна. Помимо этого, он плохо влияет на продуктивность и мотивацию.
"От 23 до 45 процентов людей ежегодно теряют до двух рабочих недель из-за снижения продуктивности, обусловленного недосыпом. Уставший мозг — как уставшая мышца, которая просто не сможет выдержать марафон, пока не отдохнула", — объяснила Раджа.
При недосыпе слабеет память, ухудшаются настроение и ментальное здоровье. Ряд исследований, связывают постоянный недосып с развитием диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, напомнила врач.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)