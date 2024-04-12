Терапевт Раджа: постоянный недосып ослабляет иммунитет и плохо влияет на продуктивность

Терапевт Раджа рассказал, что постоянный недосып ослабляет иммунитет и плохо влияет на продуктивность

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Слишком ранние подъемы могут плохо сказываться на здоровье.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Систематический недосып при слишком ранних подъёмах, объяснила британский терапевт Анита Раджа в беседе с Metro, ослабляет иммунитет, потому что белки цитокины, которые контролируют воспаление, выделяются именно во время сна. Помимо этого, он плохо влияет на продуктивность и мотивацию.

"От 23 до 45 процентов людей ежегодно теряют до двух рабочих недель из-за снижения продуктивности, обусловленного недосыпом. Уставший мозг — как уставшая мышца, которая просто не сможет выдержать марафон, пока не отдохнула", — объяснила Раджа.

При недосыпе слабеет память, ухудшаются настроение и ментальное здоровье. Ряд исследований, связывают постоянный недосып с развитием диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, напомнила врач.