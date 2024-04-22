Доктор Демьяновская: паводковая вода опасна кожными и кишечными инфекциями

Врач предупредила о риске заражения инфекционными заболеваниями во время паводков

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время паводков вода рек и озер выходит за пределы набережных и ее трасс Смывает в ней все, что в ней находится, вместе с сточные воды и отходы, которые с ними смешиваются.

Врач и специалист института "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала "Известиям", чем опасен контакт с такой водой и как защитить здоровье.

''Вода смешивается с отложениями производственных площадок и дорог, фекалиями животных, сточными водами и отходами септиков на частной территории. В результате получается смертельный коктейль из химикатов и микроорганизмов, вредных для человека. Конечно, такая вода представляет серьезный риск для здоровья", — говорит врач Демьяновская.

По ее словам, люди, находящиеся в эпицентрах наводнения, подвергаются риску развития кожных инфекций и острых кишечных инфекций.

''Грязная вода может стать причиной развития контактного дерматита — воспаления кожи, характеризующегося сильным зудом и жжением. Когда бактерии, находящиеся в воде, попадают в рану, она гноится и заживает дольше. Поэтому это очень важно все повреждения кожи обрабатывать йодом или зеленкой и как можно скорее обращаться к врачу'', — подытожил специалист.

Профилактические меры помогут защитить ваше здоровье.

Необходимо помнить, что паводковые воды не пригодны даже для хозяйственных нужд. В них нельзя мыть посуду. Когда уровень воды высокий, лучше всего часто мыть руки с мылом. Это как никогда важно.

Можно также пить бутилированную воду или хотя бы кипяченую.

Кроме того, это правило действует до тех пор, пока территория не будет полностью восстановлена ​​после наводнения. Обычно на это уходит не менее месяца. Важно очищать и дезинфицировать колодцы после затопления. Лучше всего отправить воду в лабораторию на анализ. Это гарантирует, что вода безопасна для питья. До исследования водопроводная и колодезная вода могут быть опасными.

''До тех пор вода из-под крана или из колодца может быть опасной, ею не рекомендуется даже полоскать рот во время чистки зубов'', — предупредила врач.

По мнению доктора, пищу, сгнившую во время наводнения, есть тоже нельзя. Сырые овощи и фрукты перед употреблением следует мыть под проточной водой с мылом и ошпаривать кипятком. Также рекомендуем использовать одноразовую посуду.