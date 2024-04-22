Доктор Демьяновская: паводковая вода опасна кожными и кишечными инфекциями

Во время паводков вода рек и озер выходит за пределы набережных и ее трасс Смывает в ней все, что в ней находится, вместе с сточные воды и отходы, которые с ними смешиваются.
Врач и специалист института "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала "Известиям", чем опасен контакт с такой водой и как защитить здоровье.
''Вода смешивается с отложениями производственных площадок и дорог, фекалиями животных, сточными водами и отходами септиков на частной территории. В результате получается смертельный коктейль из химикатов и микроорганизмов, вредных для человека. Конечно, такая вода представляет серьезный риск для здоровья", — говорит врач Демьяновская.
По ее словам, люди, находящиеся в эпицентрах наводнения, подвергаются риску развития кожных инфекций и острых кишечных инфекций.
''Грязная вода может стать причиной развития контактного дерматита — воспаления кожи, характеризующегося сильным зудом и жжением. Когда бактерии, находящиеся в воде, попадают в рану, она гноится и заживает дольше. Поэтому это очень важно все повреждения кожи обрабатывать йодом или зеленкой и как можно скорее обращаться к врачу'', — подытожил специалист.
Профилактические меры помогут защитить ваше здоровье.
Необходимо помнить, что паводковые воды не пригодны даже для хозяйственных нужд. В них нельзя мыть посуду. Когда уровень воды высокий, лучше всего часто мыть руки с мылом. Это как никогда важно.
Можно также пить бутилированную воду или хотя бы кипяченую.
Кроме того, это правило действует до тех пор, пока территория не будет полностью восстановлена после наводнения. Обычно на это уходит не менее месяца. Важно очищать и дезинфицировать колодцы после затопления. Лучше всего отправить воду в лабораторию на анализ. Это гарантирует, что вода безопасна для питья. До исследования водопроводная и колодезная вода могут быть опасными.
''До тех пор вода из-под крана или из колодца может быть опасной, ею не рекомендуется даже полоскать рот во время чистки зубов'', — предупредила врач.
По мнению доктора, пищу, сгнившую во время наводнения, есть тоже нельзя. Сырые овощи и фрукты перед употреблением следует мыть под проточной водой с мылом и ошпаривать кипятком. Также рекомендуем использовать одноразовую посуду.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.