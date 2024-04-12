Россиянам предложили альтернативы для высококалорийных сладостей

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Технолог Беляева: вместо вафель лучше выбрать мюсли, а вместо "червячков" взять шоколад

1:22
Здоровье

Чтобы не отказывать себе в маленьких удовольствиях, можно просто заменить вредные сладости на более полезные альтернативы. Например, вместо вредных вафель с трансжирами и сахаром можно выбрать мюсли в батончиках с ягодами, сухофруктами и злаками.

Технолог Беляева: вместо вафель лучше выбрать мюсли, а вместо "червячков" взять шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Шоколадные батончики многими потребляются даже не как лакомство, а как быстрый способ утолить голод. Однако насыщение происходит за счёт быстрых углеводов. Значит, голод вернётся очень быстро, а карамель и нуга сильно вредят зубной эмали. Лучше отдать предпочтение овсяным батончикам", — поделилась Инга Беляева - преподаватель в Российском биотехнологическом университете (РОСБИОТЕХ) и руководитель научно-образовательного и технологического центра "Шеф-кондитер".

По мнению специалиста, полезнее выбирать натуральный йогурт без добавок от производителя. Можно дополнить его фруктами, ягодами и небольшим количеством сахара для создания менее калорийного и более полезного варианта.

Беляева советует избегать приобретения мёда в магазинах, так как это может оказаться крахмальной параллельной патокой. Лучше всего приобрести продукт у местных производителей. Детям стоит сократить употребление "мармеладных мишек" и "червячков", поскольку в этих сладостях мало натуральных ингредиентов. Более полезно насладиться несколькими ломтиками качественного шоколада.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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