Доктор Миргородская рассказала о продуктах, которые способствуют улучшению зрения

Эти продукты благотворно влияют на ваше зрение

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Светлана Миргородская, офтальмолог, микрохирург и лазерный хирург из клиники "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук, назвала продукты, способствующие улучшению зрения. В разговоре с журналистами из "Газеты.Ru" она подчеркнула, что на здоровье глаз и зрение благоприятно воздействуют витамины, такие как лютеин, зеаксантин, цинк, и антоцианы. Доктор отметила, что витамин А содержится в рыбе из холодных северных морей.

Миргородская подчеркнула, что витамины группы В можно обнаружить в мясе, жирных молочных продуктах, злаках, бананах, а витамины Р и С содержатся в малине, цитрусовых, ежевике, черешне, черной смородине, винограде, шиповнике, паприке, болгарском перце, капусте, картофеле и помидорах.

Кроме того, рекомендуется включить в рацион морскую рыбу и грибы, так как они являются источниками витамина D. Также для здоровья глаз полезен цинк, содержание которого высоко в семенах тыквы, устрицах, кедровых орехах и фасоли, а также употреблять шиповник, в нем много витамина А и С.