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Доктор Миргородская рассказала о продуктах, которые способствуют улучшению зрения

Эти продукты благотворно влияют на ваше зрение

1:17
Здоровье

Доктор Светлана Миргородская, офтальмолог, микрохирург и лазерный хирург из клиники "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук, назвала продукты, способствующие улучшению зрения. В разговоре с журналистами из "Газеты.Ru" она подчеркнула, что на здоровье глаз и зрение благоприятно воздействуют витамины, такие как лютеин, зеаксантин, цинк, и антоцианы. Доктор отметила, что витамин А содержится в рыбе из холодных северных морей.

Миргородская подчеркнула, что витамины группы В можно обнаружить в мясе, жирных молочных продуктах, злаках, бананах, а витамины Р и С содержатся в малине, цитрусовых, ежевике, черешне, черной смородине, винограде, шиповнике, паприке, болгарском перце, капусте, картофеле и помидорах.

Кроме того, рекомендуется включить в рацион морскую рыбу и грибы, так как они являются источниками витамина D. Также для здоровья глаз полезен цинк, содержание которого высоко в семенах тыквы, устрицах, кедровых орехах и фасоли, а также употреблять шиповник, в нем много витамина А и С.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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