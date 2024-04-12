Врач-отоневролог Воронов пояснил, что в большинстве случаев хроническое головокружение возникает из-за болезней уха

Врач-отоневролог Воронов: в большинстве случаев хроническое головокружение возникает из-за болезней уха

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головокружение может быть вызвано различными состояниями и чаще всего связано с заболеваниями уха.

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По словам врач-отоневролога Виктора Воронова, около 70% случаев хронического головокружения возникает именно из-за болезней уха, ведь там находится вестибулярный аппарат. Около 15% — психосоматические причины. Примерно столько же — неврологические расстройства. Самыми редкими причинами головокружений являются проблемы с сердечно-сосудистой и другими системами, рассказал врач в эфире канала "Санкт-Петербург".

Он также заявил, что в случае, когда головокружение сопровождает нарушения движений, речи или мышечной силы, то необходимо позвонить в скорую помощь, так как возможно, что это симптомы инсульта.