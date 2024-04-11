Врач подчеркнула опасность заражения псориазом после употребления не качественной шаурмы

Это возможно в случае наличия стафилококков в продукте.
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Доктор медицинских наук Светлана Шевелева предупреждает, что плохое качество шаурмы может вызвать не только проблемы с ЖКТ, но и другие более серьёзные осложнения.
В беседе с "АиФ" врач отметила, что интоксикации, вызванные стафилококками, могут привести даже к возникновению псориаза.
Организм может испытать негативные последствия после обычного случая пищевого отравления, таких как появление дисбактериоза или гастрита. А иногда стафилококковые инфекции могут стать провоцирующим фактором для некоторых хронических заболеваний.
"Например, известны случаи, когда после перенесенного пищевого отравления стафилококковой природы у человека возникал псориаз или другие дерматологические заболевания", — отметила Светлана Шевелева.
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