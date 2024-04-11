Врач подчеркнула опасность заражения псориазом после употребления не качественной шаурмы

Врач Шевелева: некачественная шаурма может грозить не только сбоями в работе ЖКТ, но и более серьёзными проблемами

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Это возможно в случае наличия стафилококков в продукте.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Доктор медицинских наук Светлана Шевелева предупреждает, что плохое качество шаурмы может вызвать не только проблемы с ЖКТ, но и другие более серьёзные осложнения.

В беседе с "АиФ" врач отметила, что интоксикации, вызванные стафилококками, могут привести даже к возникновению псориаза.

Организм может испытать негативные последствия после обычного случая пищевого отравления, таких как появление дисбактериоза или гастрита. А иногда стафилококковые инфекции могут стать провоцирующим фактором для некоторых хронических заболеваний.

"Например, известны случаи, когда после перенесенного пищевого отравления стафилококковой природы у человека возникал псориаз или другие дерматологические заболевания", — отметила Светлана Шевелева.