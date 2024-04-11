Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин о мирной конференции в Швейцарии: "Нас туда не звали"
JAMA: c 1930-х по 1970-е годы площадь поверхности мозга увеличилась на 15%
Миллер: мы надеемся, что гибель детей Ханни не повлияет на переговоры
У россиян появился интерес к туризму по Европе
Ветеринары рассказали, как на собак влияет стерилизация
Как безопасно удалить гель-лак дома, сохраняя здоровье ваших ногтей
Лукашенко: без участия Москвы и Минска переговоры по Украине способны привести к эскалации.
Посадите на участке ратибиду
Западные аналитики бьют тревогу — Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта
Врач подчеркнула опасность заражения псориазом после употребления не качественной шаурмы

Врач Шевелева: некачественная шаурма может грозить не только сбоями в работе ЖКТ, но и более серьёзными проблемами

0:51
Здоровье

Это возможно в случае наличия стафилококков в продукте.

Врач Шевелева: некачественная шаурма может грозить не только сбоями в работе ЖКТ, но и более серьёзными проблемами
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Доктор медицинских наук Светлана Шевелева предупреждает, что плохое качество шаурмы может вызвать не только проблемы с ЖКТ, но и другие более серьёзные осложнения.

В беседе с "АиФ" врач отметила, что интоксикации, вызванные стафилококками, могут привести даже к возникновению псориаза.

Организм может испытать негативные последствия после обычного случая пищевого отравления, таких как появление дисбактериоза или гастрита. А иногда стафилококковые инфекции могут стать провоцирующим фактором для некоторых хронических заболеваний.

"Например, известны случаи, когда после перенесенного пищевого отравления стафилококковой природы у человека возникал псориаз или другие дерматологические заболевания", — отметила Светлана Шевелева.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Стрижки, придающие эффект омоложения на десять лет
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
В США порассуждали о мощи российских комплексов "Искандер-М"
В США порассуждали о мощи российских комплексов "Искандер-М"
Последние материалы
Западные аналитики бьют тревогу — Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта
Илья Авербух заверил, что жена продолжит актёрскую деятельность несмотря на беременность
Автоэксперты назвали опасности раннего перехода на летнюю омывающую жидкость
Террорист, ликвидированный ФСБ, готовил теракт в одной из синагог Москвы
Лукашенко: сейчас есть все необходимо для переговоров о прекращении военных действий
В Казахстане предложили ввести обязательное киберстрахование
Захарова: планы Зеленского ведут к истреблению украинцев
Юрист Нигматуллина: при покупке квартиры в складчину велика вероятность дальнейшего конфликта с партнером по сделке
Экс-футболист Дьяков считает, что Угальде вообще не оправдывает вложенные в него 13 млн евро
Врач Этлис: выпирающий живот может свидетельствовать о начале инсулинорезистентности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников