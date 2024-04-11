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Диетолог опровергла мифы, связанные с берёзовым соком

Диетолог Разаренова: людям с гастритом и язвой не рекомендуется употреблять берёзовый сок

1:15
Здоровье

Врач-диетолог Александра Разаренова подчеркнула, что берёзовый сок благоприятно влияет на иммунитет, ускоряет пищеварение и способствует улучшению обмена веществ за счёт витаминов, содержащихся в нём.

Диетолог Разаренова: людям с гастритом и язвой не рекомендуется употреблять берёзовый сок
Фото: flickr.com by Brian Jeffery Beggerly is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, этот напиток обладает мочегонным действием, способствует очищению организма от токсинов и отходов. Полезный калий находится в составе берёзового сока, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы, как дополнила Александра Разаренова .

"Некоторые исследования показывают, что употребление этого напитка может приводить к снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, он может способствовать укреплению волос и ногтей", — отметила Александра Разаренова.

Однако не каждому человеку этот удивительный напиток будет полезен. Например, тем, кто имеет повышенную чувствительность, лучше воздержаться от его употребления из-за возможного риска возникновения аллергической реакции. Берёзовый сок не рекомендуется также людям с гастритом с повышенной кислотностью, заболеваниями почек, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, Разаренова советует людям с хроническими заболеваниями проконсультироваться с врачом перед добавлением напитка в свой рацион.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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