Диетолог опровергла мифы, связанные с берёзовым соком

Врач-диетолог Александра Разаренова подчеркнула, что берёзовый сок благоприятно влияет на иммунитет, ускоряет пищеварение и способствует улучшению обмена веществ за счёт витаминов, содержащихся в нём.
Кроме того, этот напиток обладает мочегонным действием, способствует очищению организма от токсинов и отходов. Полезный калий находится в составе берёзового сока, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы, как дополнила Александра Разаренова .
"Некоторые исследования показывают, что употребление этого напитка может приводить к снижению уровня холестерина в крови. Кроме того, он может способствовать укреплению волос и ногтей", — отметила Александра Разаренова.
Однако не каждому человеку этот удивительный напиток будет полезен. Например, тем, кто имеет повышенную чувствительность, лучше воздержаться от его употребления из-за возможного риска возникновения аллергической реакции. Берёзовый сок не рекомендуется также людям с гастритом с повышенной кислотностью, заболеваниями почек, а также при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, Разаренова советует людям с хроническими заболеваниями проконсультироваться с врачом перед добавлением напитка в свой рацион.
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