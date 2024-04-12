Этот чай эффективно снижает уровень сахара в крови

Врач Гуреева: чай ройбуш уменьшает скачки сахара в крови

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева поделилась информацией, что есть чай, который способен понизить уровень сахара в крови. Его необходимо употреблять людям, страдающим диабетом. Кроме того, необходимо помнить, что при диабете 2 типа нужно свести к минимуму жир, соль и сахар.

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Речь идёт о чае ройбуш. Этот напиток считается травяным, он содержит в себе большое количество антиоксидантов.

"Хорошие новости для диабетиков. Чай ройбуш содержит ряд антиоксидантов, в том числе аспалатин, который может помочь снизить риск развития диабета. Исследование показало, что уровень глюкозы в крови натощак был более стабильным в тех случаях, когда употреблялся ройбуш", — говорит врач.

Если регулярно употреблять чай ройбуш, то будет происходить благотворное воздействие на липидный и окислительно-восстановительный профили людей, которые подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Также он отлично влияет на здоровье печени и когнитивные функции.