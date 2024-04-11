Трихолог рассказала, сколько времени действительно требуется на мытьё волос

Мнения насчет мытья головы расходятся, но специалист Татьяна Егорова сообщает, что идеальное время для этой процедуры — две минуты. Нужно успеть не только нанести и смыть шампунь, но также хорошо помассировать голову для улучшения кровообращения.
"Если вода тёмная и грязная, стоит ещё раз помыть голову. Но нельзя массировать ногтями из-за возможных царапин — только подушечками пальцев", — предупредила Татьяна Егорова.
Множество споров возникает вокруг выбора шампуней: некоторые предпочитают средства, которые не содержат сульфаты, в то время как другие — наоборот. Однако, если кожа головы чрезмерно чувствительна или страдает от каких-либо заболеваний, Татьяна Егорова рекомендует покупать шампунь только в аптеке, учитывая свои проблемы.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.