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Популярная пряность значительно снижает риск смерти

StusyFinds: перец чили способен продлить жизнь

0:51
Здоровье

Исследование учёных показало, что есть одна пряность, которая не только улучшает вкус блюд, но и положительно влияет на здоровье, продлевает жизнь. Об этом пишет StusyFinds.

StusyFinds: перец чили способен продлить жизнь
Фото: openverse.org by fo.ol is licensed under CC BY-SA 2.0.

Так, перец чили значительно снижает риск смерти, примерно на 25 процентов, по сравнению с теми, кто вообще такой перец не употребляет. Регулярное присутствие этой пряности в рационе еще понижает летальность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Перец чили обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. Он также может регулировать уровень глюкозы в крови. Все это происходит благодаря тому, что в перце содержится вещество капсаицин.

"Поэтому пока нельзя однозначно сказать, что употребление большего количества перца чили может продлить жизнь", — говорит один из авторов исследования.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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