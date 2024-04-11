Популярная пряность значительно снижает риск смерти

StusyFinds: перец чили способен продлить жизнь

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование учёных показало, что есть одна пряность, которая не только улучшает вкус блюд, но и положительно влияет на здоровье, продлевает жизнь. Об этом пишет StusyFinds.

Фото: openverse.org by fo.ol is licensed under CC BY-SA 2.0.

Так, перец чили значительно снижает риск смерти, примерно на 25 процентов, по сравнению с теми, кто вообще такой перец не употребляет. Регулярное присутствие этой пряности в рационе еще понижает летальность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Перец чили обладает противовоспалительными, антиоксидантными свойствами. Он также может регулировать уровень глюкозы в крови. Все это происходит благодаря тому, что в перце содержится вещество капсаицин.

"Поэтому пока нельзя однозначно сказать, что употребление большего количества перца чили может продлить жизнь", — говорит один из авторов исследования.