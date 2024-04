При ношении некачественных контактных линз можно столкнуться с аллергическими реакциями или язвой роговицы

Использование некачественных контактных линз может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported