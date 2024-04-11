При ношении некачественных контактных линз можно столкнуться с аллергическими реакциями или язвой роговицы

Использование некачественных контактных линз может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Контактные линзы с диоптриями — это медицинские изделия со средней степенью риска. Их обращение без регистрационного удостоверения не допускается.
"Начнем с того, что подбор контактных линз должен осуществляться при помощи офтальмолога. Он сможет не только правильно определить диоптрии, но также подобрать нужный размер линзы и сообщить о наличии или отсутствии болезней, которые могут являться противопоказанием для ношения контактных линз. А приобретая изделия без регистрационного удостоверения, вы также рискуете навредить своему зрению", — рассказала гендиректор Belure Group Марина Жегулина.
Кроме того, у линз должен быть сертификат соответствия, который означает, что они прошли определённые лабораторные испытания, касающиеся эксплуатационных свойств, характеристик, а также биологической и физико-химической совместимости. Он даёт гарантию, что линзы соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, были произведены в условиях стерильности, правильно упакованы и хранились при определёных условиях, сообщают Известия.
По словам Марины Жегулиной, при ношении некачественных контактных линз человек может столкнуться с синдромом сухого глаза, аллергическими реакциями, отёком глаза и язвой роговицы.
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