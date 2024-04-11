При ношении некачественных контактных линз можно столкнуться с аллергическими реакциями или язвой роговицы

При ношении некачественных контактных линз можно получить аллергическую реакцию или язву роговицы

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование некачественных контактных линз может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Контактные линзы с диоптриями — это медицинские изделия со средней степенью риска. Их обращение без регистрационного удостоверения не допускается.

"Начнем с того, что подбор контактных линз должен осуществляться при помощи офтальмолога. Он сможет не только правильно определить диоптрии, но также подобрать нужный размер линзы и сообщить о наличии или отсутствии болезней, которые могут являться противопоказанием для ношения контактных линз. А приобретая изделия без регистрационного удостоверения, вы также рискуете навредить своему зрению", — рассказала гендиректор Belure Group Марина Жегулина.

Кроме того, у линз должен быть сертификат соответствия, который означает, что они прошли определённые лабораторные испытания, касающиеся эксплуатационных свойств, характеристик, а также биологической и физико-химической совместимости. Он даёт гарантию, что линзы соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, были произведены в условиях стерильности, правильно упакованы и хранились при определёных условиях, сообщают Известия.

По словам Марины Жегулиной, при ношении некачественных контактных линз человек может столкнуться с синдромом сухого глаза, аллергическими реакциями, отёком глаза и язвой роговицы.