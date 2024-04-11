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При ношении некачественных контактных линз можно столкнуться с аллергическими реакциями или язвой роговицы

При ношении некачественных контактных линз можно получить аллергическую реакцию или язву роговицы

1:21
Здоровье

Использование некачественных контактных линз может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

При ношении некачественных контактных линз можно получить аллергическую реакцию или язву роговицы
Фото: Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Mexico City by Angélica Martínez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Контактные линзы с диоптриями — это медицинские изделия со средней степенью риска. Их обращение без регистрационного удостоверения не допускается.

"Начнем с того, что подбор контактных линз должен осуществляться при помощи офтальмолога. Он сможет не только правильно определить диоптрии, но также подобрать нужный размер линзы и сообщить о наличии или отсутствии болезней, которые могут являться противопоказанием для ношения контактных линз. А приобретая изделия без регистрационного удостоверения, вы также рискуете навредить своему зрению", — рассказала гендиректор Belure Group Марина Жегулина.

Кроме того, у линз должен быть сертификат соответствия, который означает, что они прошли определённые лабораторные испытания, касающиеся эксплуатационных свойств, характеристик, а также биологической и физико-химической совместимости. Он даёт гарантию, что линзы соответствуют всем предъявляемым к ним требованиям, были произведены в условиях стерильности, правильно упакованы и хранились при определёных условиях, сообщают Известия.

По словам Марины Жегулиной, при ношении некачественных контактных линз человек может столкнуться с синдромом сухого глаза, аллергическими реакциями, отёком глаза и язвой роговицы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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