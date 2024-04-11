Названы продукты, от которых лучше отказаться после 30 лет

Врач Павличенко: после 30 лет лучше отказаться от алкоголя и чипсов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Светлана Павличенко рассказала, что для сохранения здоровья и молодости нужно после 30 лет отказаться от некоторых продуктов. Об этом пишет "Лента.ру".

Фото: Wikipedia by Stephanie McCabe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Так, по словам врача, нужно убрать из рациона энергетики, трансжиры, фастфуд, алкоголь, чипсы.

В трансжирах содержится плохой холестерин, они вызывают в организме воспаление. Нет безопасного количества трансжиров, они всегда увеличивают риск инсульта, инфаркта, онкологии. Они встречаются в сладостях, выпечке, фастфуде.

В газированных напитках есть большое количество сахара, что приводит к кариесу, ожирению, сахарному диабету. Что касается чипсов, в них содержится много соли. Из-за этого вода задерживается в организме и возникают отёки.

Кожа, особенно женщин, очень страдает от употребления алкогольных напитков.

"Характерная сухость во рту утром после неумеренного потребления алкоголя — признак обезвоживания организма. Даже если выпить воды, первым делом она идет на снабжение жизненно важных органов, а до кожи дойдет в последнюю очередь", — отметила Павличенко.