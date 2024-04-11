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Мужчину, который провел в квартире 10 лет, московские спасатели вместе с медиками скорой помощи вытащили из окна

Мужчину весом более 300 кг спасатели вытащили из окна в Москве, чтобы госпитализировать

1:00
Здоровье

В Москве спасатели 11 апреля вытащили из окна мужчину весом свыше 300 килограммов. В дверной проем он не пролез.

Мужчину весом более 300 кг спасатели вытащили из окна в Москве, чтобы госпитализировать
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спасатели потратили на операцию порядка четырех часов. 

Дело в том, что мужчина, который не выходил из дома 10 лет, а сегодня, 11 апреля, очень плохо себя почувствовал, у него были боли в сердце. Тогда 54-летний Максим вызвал скорую помощь. 

По информации Mash, когда врачи приехали, оказалось, что мужчину нужно госпитализировать в больницу. Однако сами медики с этим не справились. Дело в том, что сейчас масса Максима составляет примерно 300-400 килограммов. 

На помощь скорой приехали сотрудники МЧС. 

Максима начали вытаскивать через окно, так как в дверной проём он не помещался — пришлось спиливать решётки и снимать оконную раму. Выбраться москвичу помогли два экипажа МЧС и скорая помощь повышенной вместимости. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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