Мужчину, который провел в квартире 10 лет, московские спасатели вместе с медиками скорой помощи вытащили из окна

Мужчину весом более 300 кг спасатели вытащили из окна в Москве, чтобы госпитализировать

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Москве спасатели 11 апреля вытащили из окна мужчину весом свыше 300 килограммов. В дверной проем он не пролез.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Спасатели потратили на операцию порядка четырех часов.

Дело в том, что мужчина, который не выходил из дома 10 лет, а сегодня, 11 апреля, очень плохо себя почувствовал, у него были боли в сердце. Тогда 54-летний Максим вызвал скорую помощь.

По информации Mash, когда врачи приехали, оказалось, что мужчину нужно госпитализировать в больницу. Однако сами медики с этим не справились. Дело в том, что сейчас масса Максима составляет примерно 300-400 килограммов.

На помощь скорой приехали сотрудники МЧС.

Максима начали вытаскивать через окно, так как в дверной проём он не помещался — пришлось спиливать решётки и снимать оконную раму. Выбраться москвичу помогли два экипажа МЧС и скорая помощь повышенной вместимости.