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Врач поделилась сведениями о том, какая болезнь может быть связана с выпирающим животом

Врач Этлис: выпирающий живот может свидетельствовать о начале инсулинорезистентности

1:01
Здоровье

Выступающий живот в области ниже и выше пупка может указывать на нарушения метаболизма и инсулинорезистентности. Такую информацию представила врач-терапевт, кандидат медицинских наук, специалист по нутрициологии Юлия Этлис.

Врач Этлис: выпирающий живот может свидетельствовать о начале инсулинорезистентности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно её утверждению, подобные последствия возникают из-за излишнего потребления сладкого и недостатка физической активности.

"Этот гормон (инсулин), который запасает жир, тщательно оберегает его от разрушения. Получается, при инсулинорезистентности <…> глюкоза вся остается в крови, потом переходит в жир, поэтому, в основном, это состояние всегда сопутствует лишнему весу", — замечает Юлия Этлис.

В данном случае жир скапливается на внутренних органах, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Врач объяснила, что данный вид жира называется висцеральным и он повышает вероятность инфарктов, инсультов, увеличивает артериальное давление и риск развития болезни Альцгеймера.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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