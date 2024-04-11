Врач поделилась сведениями о том, какая болезнь может быть связана с выпирающим животом

Выступающий живот в области ниже и выше пупка может указывать на нарушения метаболизма и инсулинорезистентности. Такую информацию представила врач-терапевт, кандидат медицинских наук, специалист по нутрициологии Юлия Этлис.
Согласно её утверждению, подобные последствия возникают из-за излишнего потребления сладкого и недостатка физической активности.
"Этот гормон (инсулин), который запасает жир, тщательно оберегает его от разрушения. Получается, при инсулинорезистентности <…> глюкоза вся остается в крови, потом переходит в жир, поэтому, в основном, это состояние всегда сопутствует лишнему весу", — замечает Юлия Этлис.
В данном случае жир скапливается на внутренних органах, что может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Врач объяснила, что данный вид жира называется висцеральным и он повышает вероятность инфарктов, инсультов, увеличивает артериальное давление и риск развития болезни Альцгеймера.
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