Названы продукты, замедляющие старение: они есть в каждом супермаркете

Врач-терапевт Вера Самсонова рассказала, какие продукты нужно есть для продления долголетия и сохранения молодости. По словам специалиста, помимо уходовых средств, для красоты и молодости важно ещё правильное питание. Об этом сообщает "Доктор Питер".
Для сохранения молодости нужно чаще есть помидоры, арбузы и чернику, рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Вера Самсонова. Специалист отметила, что для борьбы с возрастными изменениями во внешности недостаточно только лишь уходовых средств.
По словам Самсоновой, ни одна антивозрастная программа не будет эффективной, если организм истощен и не получает достаточно витаминов и микроэлементов. Восполнить образовавшиеся дефициты можно с помощью правильно подобранного anti-age-питания с добавлением продуктов с содержанием ликопина, антоцианов, селена, кремния, витаминов С, А, Е и B7.
Специалист посоветовала добавлять в рацион больше черники, которая является богатым источником витамина С, антоцианов, антиоксидантов и обладает противовоспалительным эффектом. Она также рекомендовала есть побольше свеклы, которая полезна для пищеварения. Среди прочих полезных продуктов врач выделила арбузы и помидоры, которые содержат мощный антиоксидант ликопин. Арбузы полезны еще и тем, что поддерживают работу почек, уточнила эксперт.
Врач также рекомендовала добавлять в меню цветную, брюссельскую, белокочанную капусту, брокколи и кольраби. Она объяснила, что эти овощи богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы.
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