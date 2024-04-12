Названы продукты, замедляющие старение: они есть в каждом супермаркете

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Врач Вера Самсонова: черника и помидоры продлевают молодость

1:45
Здоровье

Врач-терапевт Вера Самсонова рассказала, какие продукты нужно есть для продления долголетия и сохранения молодости. По словам специалиста, помимо уходовых средств, для красоты и молодости важно ещё правильное питание. Об этом сообщает "Доктор Питер".

Врач Вера Самсонова: черника и помидоры продлевают молодость
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для сохранения молодости нужно чаще есть помидоры, арбузы и чернику, рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Вера Самсонова. Специалист отметила, что для борьбы с возрастными изменениями во внешности недостаточно только лишь уходовых средств.

По словам Самсоновой, ни одна антивозрастная программа не будет эффективной, если организм истощен и не получает достаточно витаминов и микроэлементов. Восполнить образовавшиеся дефициты можно с помощью правильно подобранного anti-age-питания с добавлением продуктов с содержанием ликопина, антоцианов, селена, кремния, витаминов С, А, Е и B7.

Специалист посоветовала добавлять в рацион больше черники, которая является богатым источником витамина С, антоцианов, антиоксидантов и обладает противовоспалительным эффектом. Она также рекомендовала есть побольше свеклы, которая полезна для пищеварения. Среди прочих полезных продуктов врач выделила арбузы и помидоры, которые содержат мощный антиоксидант ликопин. Арбузы полезны еще и тем, что поддерживают работу почек, уточнила эксперт.

Врач также рекомендовала добавлять в меню цветную, брюссельскую, белокочанную капусту, брокколи и кольраби. Она объяснила, что эти овощи богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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