Врач сообщила о способах профилактики болезни Паркинсона

Врач Погорельцева поделилась советами для профилактики болезни Паркинсона

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующая неврологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Оксана Погорельцева разъяснила, что, хотя механизмы, провоцирующие развитие болезни Паркинсона, всё ещё не изучены, существует генетическая предрасположенность к этому заболеванию, а так же известен генез заболевания.

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Согласно ее утверждению, если у родственников имелись экстрапирамидные заболевания, среди которых и болезнь Паркинсона, то при первых симптомах дрожи или скованности в руках необходимо обратиться к неврологу для подтверждения диагноза.

Врач посоветовала регулярно заниматься физической активностью, включая кардиотренировки и лечебную физкультуру, соблюдать режим сна, правильно питаться и уменьшать стрессовые ситуации для профилактики заболевания.

"Для профилактики болезни важен правильный образ жизни", — подытожила Оксана Погорельцева.