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Врач сообщила о способах профилактики болезни Паркинсона

Врач Погорельцева поделилась советами для профилактики болезни Паркинсона

0:55
Здоровье

Заведующая неврологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Оксана Погорельцева разъяснила, что, хотя механизмы, провоцирующие развитие болезни Паркинсона, всё ещё не изучены, существует генетическая предрасположенность к этому заболеванию, а так же известен генез заболевания.

Врач Погорельцева поделилась советами для профилактики болезни Паркинсона
Фото: commons.wikimedia.org by Piero at Dutch Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно ее утверждению, если у родственников имелись экстрапирамидные заболевания, среди которых и болезнь Паркинсона, то при первых симптомах дрожи или скованности в руках необходимо обратиться к неврологу для подтверждения диагноза.

Врач посоветовала регулярно заниматься физической активностью, включая кардиотренировки и лечебную физкультуру, соблюдать режим сна, правильно питаться и уменьшать стрессовые ситуации для профилактики заболевания.

"Для профилактики болезни важен правильный образ жизни", — подытожила Оксана Погорельцева.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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