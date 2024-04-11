Врач рассказала, что способно вызвать эпилептический приступ

Врач Пантина: нарушение приёма препаратов и низкое качество сна может вызвать эпилептический приступ

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушение режима приема лекарств, недостаточное или нарушенное сон в ночное время, а также употребление психоактивных веществ могут быть причиной приступа у человека с эпилепсией, по словам врача-невролога, младшего научного сотрудника отдела эпилепсии и пароксизмальных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Нины Пантиной.

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В дополнение к этому приступ могут спровоцировать мелькающие световые стимулы, глубокое дыхание, моментальное закрытие глаз и даже обычные действия, такие как чтение или еда, по мнению врача. Согласно ее словам, причиной приступов могут быть световые эффекты на вечеринках и мерцающий свет за окном во время поездки. Отмечается, что наибольшая вероятность вызвать приступ у световых источников с мельканием в частоте от 8 до 25 герц.

"В Японии наблюдался так называемый "феномен Покемона". После просмотра мультиков про Покемона много родителей обратились к медикам за помощью. У детей во время мультика начинались судороги. Так эпилепсия впервые заявила о себе. Что стало причиной? В одной из серий мультика про Покемона показали взрыв — мелькание красных и синих полос с частотой 12 гц. Это и спровоцировало эпилептический приступ", — отметила Нина Пантина.