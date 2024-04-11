Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дональда Трампа больше нет в рейтинге 500 самых богатых людей мира
NEJM: препарат от диабета может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона
Стартовали съёмки новогодней комедии с Глюк'оZой в главной роли
Российские учёные разгадали тайну IQ с помощью ЭЭГ
"Москвич" представил дизайн своей новой модели: семейного 7-местного кроссовера
Готовим дома клюквенные батончики
Вьетнамский магнат недвижимости Чыонг Ми Лан приговорена к смертной казни
Люди провалились под лед озера в Карелии
Аллергия на весну: генетическая ошибка и методы борьбы
Врач рассказала, что способно вызвать эпилептический приступ

Врач Пантина: нарушение приёма препаратов и низкое качество сна может вызвать эпилептический приступ

1:22
Здоровье

Нарушение режима приема лекарств, недостаточное или нарушенное сон в ночное время, а также употребление психоактивных веществ могут быть причиной приступа у человека с эпилепсией, по словам врача-невролога, младшего научного сотрудника отдела эпилепсии и пароксизмальных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Нины Пантиной.

Врач Пантина: нарушение приёма препаратов и низкое качество сна может вызвать эпилептический приступ
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

В дополнение к этому приступ могут спровоцировать мелькающие световые стимулы, глубокое дыхание, моментальное закрытие глаз и даже обычные действия, такие как чтение или еда, по мнению врача. Согласно ее словам, причиной приступов могут быть световые эффекты на вечеринках и мерцающий свет за окном во время поездки. Отмечается, что наибольшая вероятность вызвать приступ у световых источников с мельканием в частоте от 8 до 25 герц.

"В Японии наблюдался так называемый "феномен Покемона". После просмотра мультиков про Покемона много родителей обратились к медикам за помощью. У детей во время мультика начинались судороги. Так эпилепсия впервые заявила о себе. Что стало причиной? В одной из серий мультика про Покемона показали взрыв — мелькание красных и синих полос с частотой 12 гц. Это и спровоцировало эпилептический приступ", — отметила Нина Пантина.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова ВСУ не оставляют надежд получить "непобедимые" натовские танки Дмитрий Плотников Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Последние материалы
Российские учёные разгадали тайну IQ с помощью ЭЭГ
"Москвич" представил дизайн своей новой модели: семейного 7-местного кроссовера
Готовим дома клюквенные батончики
Вьетнамский магнат недвижимости Чыонг Ми Лан приговорена к смертной казни
Люди провалились под лед озера в Карелии
Аллергия на весну: генетическая ошибка и методы борьбы
Экс-тренер "Спартака" Ледяхов: чтобы расти, молодым российским футболистам нужно поиграть в Европе
Автоэксперт: стоит ли перекачивать шины ради экономии топлива
Если употреблять морковь регулярно, как замену автозагара, какие последствия это может иметь
Около 18% жителей Нидерландов хотят, чтобы страна вышла из ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников