Обнаружены ужасные болезни, связанные с ночными судорогами

Врач Наира Курбанова предупредила о возможных опасных заболеваниях, о которых могут свидетельствовать непроизвольные сокращения икроножных мышц. Невролог подчеркнула, что ночные крампи требуют внимания.
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По мнению специалиста, наиболее безопасными причинами судорог являются усталость, дегидратация, сильные физические нагрузки, дисбаланс электролитов или перегрев. В худшем случае симптомы могут указывать на наличие заболеваний щитовидной железы и почек, а также на атеросклероз коронарных сосудов.
"Судороги могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга", — добавила Наира Курбанова, отметив необходимость быстрого установления источника судорог и скорейшего начала лечения.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы