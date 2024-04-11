Обнаружены ужасные болезни, связанные с ночными судорогами

Невролог Курбанова: наличие ночных судорог может говорить о поражении мозга

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Наира Курбанова предупредила о возможных опасных заболеваниях, о которых могут свидетельствовать непроизвольные сокращения икроножных мышц. Невролог подчеркнула, что ночные крампи требуют внимания.

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По мнению специалиста, наиболее безопасными причинами судорог являются усталость, дегидратация, сильные физические нагрузки, дисбаланс электролитов или перегрев. В худшем случае симптомы могут указывать на наличие заболеваний щитовидной железы и почек, а также на атеросклероз коронарных сосудов.

"Судороги могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга", — добавила Наира Курбанова, отметив необходимость быстрого установления источника судорог и скорейшего начала лечения.