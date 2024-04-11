Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The Conversation: определенные виды пищи не могут ускорить метаболизм
Представитель Овечкина назвал его новый рекорд "достижением, которое будет вписано в историю"
Иран готовится атаковать ракетами Израиль
Алексей Панин рассказал, что кандидатура его дочери в "Слово пацана" была отклонена
Эксперты: дальнейший рост цен на золото уязвим
Пилоты "Аэрофлота" по ошибке посадили самолёт на взлётную полосу в Шереметьево
Какие факторы способствуют образованию целлюлита и реально ли с ним бороться
США не могут списать актив "Украина" из-за зашкаливающей русофобии
Эксперты назвали необычные факты о дружбе кошек и собак
Обнаружены ужасные болезни, связанные с ночными судорогами

Невролог Курбанова: наличие ночных судорог может говорить о поражении мозга

0:48
Здоровье

Врач Наира Курбанова предупредила о возможных опасных заболеваниях, о которых могут свидетельствовать непроизвольные сокращения икроножных мышц. Невролог подчеркнула, что ночные крампи требуют внимания.

Невролог Курбанова: наличие ночных судорог может говорить о поражении мозга
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

По мнению специалиста, наиболее безопасными причинами судорог являются усталость, дегидратация, сильные физические нагрузки, дисбаланс электролитов или перегрев. В худшем случае симптомы могут указывать на наличие заболеваний щитовидной железы и почек, а также на атеросклероз коронарных сосудов.

"Судороги могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга", — добавила Наира Курбанова, отметив необходимость быстрого установления источника судорог и скорейшего начала лечения.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова ВСУ не оставляют надежд получить "непобедимые" натовские танки Дмитрий Плотников Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Последние материалы
NYT объявила плохой идеей конфискацию российских активов
Какие факторы способствуют образованию целлюлита и реально ли с ним бороться
США не могут списать актив "Украина" из-за зашкаливающей русофобии
Эксперты назвали необычные факты о дружбе кошек и собак
"ВСК": женщины на самокатах травмируются гораздо чаще мужчин
Виктория Боня похвасталась щедрым поклонником
VK Добро: треть опрошенных россиян лично сталкивались с домашним насилием
Разбираемся в вопросе: нужно ли поливать огород после дождя
Мужчину весом более 300 кг спасатели вытащили из окна в Москве, чтобы госпитализировать
Военный эксперт Коновалов: удары ВС РФ по энергосистеме Украины напрямую влияют на ситуацию на фронте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников