Ученые Манчестерского университета: воздействие солнца на кожу человека может быть опасно

Ученые обнаружили новую угрозу, связанную с нахождением на солнце

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно исследованию, проведенному учеными из Манчестерского университета в Великобритании и опубликованному в журнале Frontiers, длительное воздействие солнечного света приводит к нарушению микробиома кожи. Это может привести к уменьшению разнообразия бактерий на поверхности кожи и способствовать развитию экземы, дерматита и псориаза.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы, выехавшие на отдых в солнечные места. Они провели там не менее семи дней. Ученые взяли мазки с их кожи перед тем, как они начали отдыхать, а также в первый, 28-й и 84-й день после возвращения.

У людей, не прекращавших загорать, в первый день после отпуска на коже было выявлено пониженное количество протеобактерий.

Ученые обнаружили, что изменения в бактериальном разнообразии могут повлиять на здоровье кожи в будущем.

В начале ноября прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что каждая третья смерть от немеланомного рака кожи вызвана воздействием солнечного света.

Есть мнение в медицинских источниках, что воздействие ультрафиолета повреждает ДНК клеток. Чрезмерное воздействие ультрафиолета от родинок может привести к развитию меланомы.