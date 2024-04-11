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Ученые Манчестерского университета: воздействие солнца на кожу человека может быть опасно

Ученые обнаружили новую угрозу, связанную с нахождением на солнце

1:17
Здоровье

Согласно исследованию, проведенному учеными из Манчестерского университета в Великобритании и опубликованному в журнале Frontiers, длительное воздействие солнечного света приводит к нарушению микробиома кожи. Это может привести к уменьшению разнообразия бактерий на поверхности кожи и способствовать развитию экземы, дерматита и псориаза.

Ученые обнаружили новую угрозу, связанную с нахождением на солнце
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В исследовании приняли участие здоровые добровольцы, выехавшие на отдых в солнечные места. Они провели там не менее семи дней. Ученые взяли мазки с их кожи перед тем, как они начали отдыхать, а также в первый, 28-й и 84-й день после возвращения.

У людей, не прекращавших загорать, в первый день после отпуска на коже было выявлено пониженное количество протеобактерий.
Ученые обнаружили, что изменения в бактериальном разнообразии могут повлиять на здоровье кожи в будущем.
В начале ноября прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что каждая третья смерть от немеланомного рака кожи вызвана воздействием солнечного света.

Есть мнение в медицинских источниках, что воздействие ультрафиолета повреждает ДНК клеток. Чрезмерное воздействие ультрафиолета от родинок может привести к развитию меланомы.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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