Невролог Екатерина Демьяновская сообщила, что аутизм не всегда сопровождается агрессией

Врач Демьяновская: в спектре аутизма нет агрессии

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская опровергла распространенное заблуждение о связи аутизма с агрессией во время интервью с изданием "Известия".

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Специалист подчеркнула, что люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) не обладают повышенной агрессивностью или возбудимостью по своей природе, однако эти проявления могут быть вызваны недостаточной или некорректной поддержкой.

Врач пояснила, что если окружающие не могут понять потребности человека с расстройством аутистического спектра (РАС), то он вынужден защищать свои чувства и границы любыми доступными способами, причем агрессия становится самым очевидным средством в таких случаях. Именно поэтому коррекция аутизма уделяет повышенное внимание развитию эмоционального интеллекта и социализации людей.