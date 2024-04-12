Невролог Екатерина Демьяновская сообщила, что аутизм не всегда сопровождается агрессией

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Врач Демьяновская: в спектре аутизма нет агрессии

0:48
Здоровье

Невролог Екатерина Демьяновская опровергла распространенное заблуждение о связи аутизма с агрессией во время интервью с изданием "Известия".

Врач Демьяновская: в спектре аутизма нет агрессии
Фото: Openverse by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0

Специалист подчеркнула, что люди с расстройствами аутистического спектра (РАС) не обладают повышенной агрессивностью или возбудимостью по своей природе, однако эти проявления могут быть вызваны недостаточной или некорректной поддержкой.

Врач пояснила, что если окружающие не могут понять потребности человека с расстройством аутистического спектра (РАС), то он вынужден защищать свои чувства и границы любыми доступными способами, причем агрессия становится самым очевидным средством в таких случаях. Именно поэтому коррекция аутизма уделяет повышенное внимание развитию эмоционального интеллекта и социализации людей.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Специалист Нуцалханов Тимур
Занимается полным неврологическим обследованием, изучением работоспособности черепных нервов, лечением головной боли, цереброваскулярной патологии (хроническая ишемия головного мозга, синдром вертебро-базиллярной недостаточности, последствия перенесённых острых нарушений мозгового кровообращения).
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