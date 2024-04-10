55% жителей России выражают желание запретить курение на улицах и в целом не переносят курильщиков

Большинство россиян выступают за запрет курения на улицах и испытывают неприязнь к курильщикам

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Более половины россиян (55%) либо никогда не курили, либо бросили эту привычку. Многие из них не переносят запах курения от окружающих, и некоторые даже высказывают желание запретить курение в общественных местах. Эти данные были получены в опросе, проведённом "Комсомольской Правдой".

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"Давно пора всё это запретить, надоело дышать дымом на улице. Сколько можно травить окружающих", — поделился один из респондентов.

Некоторые люди, которые долгое время курили, смогли избавиться от этой привычки и теперь чувствуют себя намного лучше (24%). Примерно 2% опрошенных утверждают, что не испытывают зависимости и начали курить недавно. Однако, самые откровенные признали, что курят уже много лет. Среди них есть те, кто хочет бросить курить, но не может, а также те, кто не считает свою привычку проблемой (19%).