Обозначены неочевидные угрозы вследствие отсутствия зубов

Врач Антонов: из-за отсутствия зубов может возникнуть апноэ

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье Стоматология

Потеря зубов может вызвать апноэ (прекращение дыхания), что приводит к уменьшению уровня кислорода в крови и накоплению углекислого газа.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам врача-стоматолога Ильи Антонова, отсутствие зубов может привести к изменению высоты прикуса в сторону уменьшения, что вызывает нарушения в работе жевательных мышц.

Помимо того, при недостатке зубов человек должен выполнять больше жевательных движений, что сужает просвет верхних дыхательных путей. Вдобавок, отсутствие зубов оказывает негативное влияние на височно-нижнечелюстной сустав.

В результате этого возникает проблема со сдавливанием зубов во сне, приводя к избыточному напряжению мышц шеи и жевательных мышц, что крайне негативно сказывается на дыхании.