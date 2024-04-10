Обозначены неочевидные угрозы вследствие отсутствия зубов

Потеря зубов может вызвать апноэ (прекращение дыхания), что приводит к уменьшению уровня кислорода в крови и накоплению углекислого газа.
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По словам врача-стоматолога Ильи Антонова, отсутствие зубов может привести к изменению высоты прикуса в сторону уменьшения, что вызывает нарушения в работе жевательных мышц.
Помимо того, при недостатке зубов человек должен выполнять больше жевательных движений, что сужает просвет верхних дыхательных путей. Вдобавок, отсутствие зубов оказывает негативное влияние на височно-нижнечелюстной сустав.
В результате этого возникает проблема со сдавливанием зубов во сне, приводя к избыточному напряжению мышц шеи и жевательных мышц, что крайне негативно сказывается на дыхании.
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.