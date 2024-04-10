Диетолог указала на основной недостаток "марафонов похудения", который уничтожает все преимущества

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Диетолог Макиша: "марафоны стройности" не обучают, как сохранить результат

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Здоровье

В подготовке к летнему сезону многие задумались о своей фигуре, но врач-диетолог Марина Макиша предупреждает, что необходимо избегать радикальных решений и соблазна бежать на "марафоны по похудению". Согласно её рекомендации, даже если удалось достичь желаемых целей, удержать достигнутый вес будет проблематично, что может привести к разочарованию в процессе похудения.

Диетолог Макиша: "марафоны стройности" не обучают, как сохранить результат
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Даже если человек похудеет на марафоне, то потом всё равно не сможет сохранить результат. Потому что его этому просто не научили. Соответственно, за несколько таких марафонов у человека формируется негативный опыт, который очень демотивирует", — заметила Марина Макиша.

По мнению диетолога, успешный марафон определяется способностью участника правильно организовывать своё питание и различать белки и углеводы.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
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