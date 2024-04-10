Диетолог указала на основной недостаток "марафонов похудения", который уничтожает все преимущества

Диетолог Макиша: "марафоны стройности" не обучают, как сохранить результат

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В подготовке к летнему сезону многие задумались о своей фигуре, но врач-диетолог Марина Макиша предупреждает, что необходимо избегать радикальных решений и соблазна бежать на "марафоны по похудению". Согласно её рекомендации, даже если удалось достичь желаемых целей, удержать достигнутый вес будет проблематично, что может привести к разочарованию в процессе похудения.

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"Даже если человек похудеет на марафоне, то потом всё равно не сможет сохранить результат. Потому что его этому просто не научили. Соответственно, за несколько таких марафонов у человека формируется негативный опыт, который очень демотивирует", — заметила Марина Макиша.

По мнению диетолога, успешный марафон определяется способностью участника правильно организовывать своё питание и различать белки и углеводы.