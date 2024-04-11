При каких проблемах со здоровьем противопоказан алкоголь: ответ врача

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Врач Незванова: при аллергии нужно отказаться от красного вина

0:47
Здоровье

Врач-диетолог Светлана Незванова рассказала, что при некоторых хронических заболеваниях категорически запрещается употреблять алкогольные напитки.

Врач Незванова: при аллергии нужно отказаться от красного вина
Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan) is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Спиртное в любом случае наносит вред организму, но всё зависит ещё от того, может ли он восстановиться в дальнейшем. При хронических заболеваниях такие процессы затруднены.

"При злоупотреблении выпивкой возникает дефицит витамина В1, разрушающий клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга", — отметила Незванова.

Так, алкоголь важно исключить при желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите. Особенно не стоит увлекаться пивом, шампанским, коктейлями. При пищевой аллергии запрещается красное вино. При заболеваниях печени не стоит пить вообще любой алкогольный напиток.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
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