При каких проблемах со здоровьем противопоказан алкоголь: ответ врача

Врач-диетолог Светлана Незванова рассказала, что при некоторых хронических заболеваниях категорически запрещается употреблять алкогольные напитки.
Фото: sxc.hu by Nik Frey (niksan) is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic
Спиртное в любом случае наносит вред организму, но всё зависит ещё от того, может ли он восстановиться в дальнейшем. При хронических заболеваниях такие процессы затруднены.
"При злоупотреблении выпивкой возникает дефицит витамина В1, разрушающий клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга", — отметила Незванова.
Так, алкоголь важно исключить при желчнокаменной болезни, хроническом панкреатите. Особенно не стоит увлекаться пивом, шампанским, коктейлями. При пищевой аллергии запрещается красное вино. При заболеваниях печени не стоит пить вообще любой алкогольный напиток.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия