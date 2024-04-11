Эти 3 продукта опасны для диабетиков

Врач Кашляк: диабетикам нельзя есть макароны и рис

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-педиатр Ольга Кашляк рассказала о продуктах, которые могут быть опасны для людей с диабетом.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Специалист отметила, что с таким заболеванием необязательно придерживаться строгой диеты, важно контролировать размер порции. Кроме того, стоит знать, какие продукты имеют высокий гликемический индекс, тем самым повышают уровень сахара в крови

"Например, стоит быть осторожными с сухофруктами. Несмотря на всю свою пользу для пищеварения, концентрация сахара в них слишком высокая", — предупредила Ольга Кашляк.

Самые опасные продукты для диабетиков те, которые богаты рафинированными углеводами. Это, прежде всего, белый рис, выпечка и макароны.

Ещё важно при диабете отказаться от магазинных соков, газировки и энергетиков. Опасным считается и жареное мясо. Оно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.