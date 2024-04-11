Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иркутской области мошенница выдала полиции своего сообщника
Эксперты объяснили: как избежать ошибок при выборе страхового полиса
Nature Communications: разработан экологичный метод 3D-печати
Эксперты предрекают падение цен на жилье в Подмосковье
Кинологи ответили, сколько активности необходимо собаке
Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Дягилев заявил о том, что летом возобновится высокий поток мигрантов
Вода Сасси с лимоном, имбирём и огурцом: освежающий напиток для похудения
Почему у рассады томата скручиваются и подсыхают листья
Тренер Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой для укрепления спины
Эти 3 продукта опасны для диабетиков

Врач Кашляк: диабетикам нельзя есть макароны и рис

0:54
Здоровье

Врач-педиатр Ольга Кашляк рассказала о продуктах, которые могут быть опасны для людей с диабетом.

Врач Кашляк: диабетикам нельзя есть макароны и рис
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Специалист отметила, что с таким заболеванием необязательно придерживаться строгой диеты, важно контролировать размер порции. Кроме того, стоит знать, какие продукты имеют высокий гликемический индекс, тем самым повышают уровень сахара в крови

"Например, стоит быть осторожными с сухофруктами. Несмотря на всю свою пользу для пищеварения, концентрация сахара в них слишком высокая", — предупредила Ольга Кашляк.

Самые опасные продукты для диабетиков те, которые богаты рафинированными углеводами. Это, прежде всего, белый рис, выпечка и макароны.

Ещё важно при диабете отказаться от магазинных соков, газировки и энергетиков. Опасным считается и жареное мясо. Оно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией Дягилев заявил о том, что летом возобновится высокий поток мигрантов
Вода Сасси с лимоном, имбирём и огурцом: освежающий напиток для похудения
Почему у рассады томата скручиваются и подсыхают листья
Тренер Ходырев назвал лучшие упражнения с гимнастической палкой для укрепления спины
Туристка пожаловалась на дискриминацию русских на Мальдивах
Секрет красивых ног: как победить сухость и шелушение?
Ford объявляет о отзыве 42 652 автомобилей Bronco Sport и Escape из-за треснувших форсунок топлива
Стало известно, почему кошка не любит, когда ей смотрят в глаза
"Исламский джихад": расправа над сыновьями лидера ХАМАС не заставит палестинцев капитулировать
Acura представляет новый кроссовер ADX в своей линейке SUV на 2025 год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников