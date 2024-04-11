Эти 3 продукта опасны для диабетиков

Врач-педиатр Ольга Кашляк рассказала о продуктах, которые могут быть опасны для людей с диабетом.
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Специалист отметила, что с таким заболеванием необязательно придерживаться строгой диеты, важно контролировать размер порции. Кроме того, стоит знать, какие продукты имеют высокий гликемический индекс, тем самым повышают уровень сахара в крови
"Например, стоит быть осторожными с сухофруктами. Несмотря на всю свою пользу для пищеварения, концентрация сахара в них слишком высокая", — предупредила Ольга Кашляк.
Самые опасные продукты для диабетиков те, которые богаты рафинированными углеводами. Это, прежде всего, белый рис, выпечка и макароны.
Ещё важно при диабете отказаться от магазинных соков, газировки и энергетиков. Опасным считается и жареное мясо. Оно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.