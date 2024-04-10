Методика лечения грыж и диастаза живота была запатентована в России

В Вологодской области зарегистрирован патент на метод лечения грыж и диастаза живота

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Департамент здравоохранения Вологодской области информирует о проведении операции по устранению диастаза прямых мышц живота в центральной районной больнице Вашкинского округа.

Фото: Сайт Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Юрий Ильин, главный хирург больницы, разработал новое метод лечения грыж и диастаза живота, получил патент и представил рационализаторское предложение. Результатом стало то, что пациенты из крупных городов стали обращаться в районную больницу.

На прошлой неделе в районной больнице провели моделирование передней брюшной стенки у жительницы Санкт-Петербурга. Как сообщил Ильин, после трех родов живот значительно растянулся, возникла крупная пупочная грыжа, пациентка жаловалась на периодические боли.

"Операция прошла успешно, девушка, по профессии фитнес-тренер, чувствует себя хорошо и после устранения проблемы может вернуться к любимому, спортивному образу жизни!", — сообщают работники центральной районной больницы Вашкинского округа.