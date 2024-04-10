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Методика лечения грыж и диастаза живота была запатентована в России

В Вологодской области зарегистрирован патент на метод лечения грыж и диастаза живота

1:00
Здоровье

Департамент здравоохранения Вологодской области информирует о проведении операции по устранению диастаза прямых мышц живота в центральной районной больнице Вашкинского округа.

В Вологодской области зарегистрирован патент на метод лечения грыж и диастаза живота
Фото: Сайт Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Юрий Ильин, главный хирург больницы, разработал новое метод лечения грыж и диастаза живота, получил патент и представил рационализаторское предложение. Результатом стало то, что пациенты из крупных городов стали обращаться в районную больницу.

На прошлой неделе в районной больнице провели моделирование передней брюшной стенки у жительницы Санкт-Петербурга. Как сообщил Ильин, после трех родов живот значительно растянулся, возникла крупная пупочная грыжа, пациентка жаловалась на периодические боли.

"Операция прошла успешно, девушка, по профессии фитнес-тренер, чувствует себя хорошо и после устранения проблемы может вернуться к любимому, спортивному образу жизни!", — сообщают работники центральной районной больницы Вашкинского округа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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