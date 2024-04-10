Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Вологодской области зарегистрирован патент на метод лечения грыж и диастаза живота
Корень сельдерея может заменить пюре из картошки: рецепт
Вести: при обстреле ВСУ погиб сотрудник пресс-центра МО РФ Евгений Половодов
"АльфаСтрахование": за езду без ОСАГО водитель заплатит штраф
Эрдоган: Израиль ответит перед ХАМАС
Уолландер: ЕС поставит достаточное количество истребителей в ВСУ
Бундесвер снова опозорился со злополучной БМП — в Киеве позлорадствовали над "Пумой"
Недялков: оружие, переданное Болгарией в Киев, используется украинцами для нападения на жилые районы этнических болгар
Чем подкормить рассаду после пикировки
Фитнес-инструктор поделился с новичками в беге основными опасностями тренировок

Тренер Скрипник: занятие бегом сопряжено с множеством ограничений для здоровья и высоким риском получения травм

1:40
Здоровье

Начинающим спортсменам необходима поддержка наставника, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, утверждает Никита Скрипник, фитнес-тренер и физиолог. Для того чтобы быть готовым к тренировкам, следует подобрать подходящую обувь, правильно освоить технику бега и выбрать правильные маршруты, так как бег по асфальту может негативно сказаться на суставах.

Тренер Скрипник: занятие бегом сопряжено с множеством ограничений для здоровья и высоким риском получения травм
Фото: unsplash.com by Alexander Redl is licensed under Creative Commons CC0 1.0

"Новоявленным бегунам важно обратиться к специалисту, который расскажет, как правильно бегать, и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Бег имеет большое количество ограничений, а неправильное начало может привести к появлению травм. Чаще всего страдают коленные суставы, голеностопы, поясничный отдел позвоночника", — дополнил Никита Скрипник.

Специалист считает, что необходимо особенно учитывать состояние организма человека, включая связь сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При наличии противопоказаний следует быть особенно бдительным по отношению к своему здоровью во время тренировок. Для мониторинга своего здоровья Скрипник советует приобрести устройство, которое будет отслеживать пульс во время бега в режиме реального времени (уровень пульса выше 140 ударов в минуту нежелателен для новичков).

Хотя бег имеет много полезных свойств, все же существуют определённые противопоказания. Беременным, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата ниже поясничного отдела позвоночника, при заболеваниях суставов и сердечно-сосудистой системы, а также при избыточном весе не рекомендуется заниматься этим видом спорта. Не следует отчаиваться, ведь можно заменить этот спорт быстрой ходьбой.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
GIM: редкие варианты гена YKT6 вызывают нарушения функций мозга и печени
Флориан Филиппо обвинил ЕС в слепой верности политике США и стремлении развязать новый мировой конфликт
Большинство россиян выступают за запрет курения на улицах и испытывают неприязнь к курильщикам
Тренер Скрипник: занятие бегом сопряжено с множеством ограничений для здоровья и высоким риском получения травм
Автоэксперт рассказал, почему не стоит бояться остановки сотрудником ГИБДД
Джо Байден: два японских астронавта примут участие в наших космических миссиях
Эксперты: мир столкнется с новым "китайским шоком"
Кинологи рассказали, как приучить собаку к искусству
Молдавия станет плацдармом для захода стран НАТО в Одессу, если этому не помешать
США укрепляет военные связи с Австралией и Японией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников