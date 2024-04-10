Фитнес-инструктор поделился с новичками в беге основными опасностями тренировок

Тренер Скрипник: занятие бегом сопряжено с множеством ограничений для здоровья и высоким риском получения травм

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Начинающим спортсменам необходима поддержка наставника, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, утверждает Никита Скрипник, фитнес-тренер и физиолог. Для того чтобы быть готовым к тренировкам, следует подобрать подходящую обувь, правильно освоить технику бега и выбрать правильные маршруты, так как бег по асфальту может негативно сказаться на суставах.

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"Новоявленным бегунам важно обратиться к специалисту, который расскажет, как правильно бегать, и поможет адаптироваться к физическим нагрузкам. Бег имеет большое количество ограничений, а неправильное начало может привести к появлению травм. Чаще всего страдают коленные суставы, голеностопы, поясничный отдел позвоночника", — дополнил Никита Скрипник.

Специалист считает, что необходимо особенно учитывать состояние организма человека, включая связь сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При наличии противопоказаний следует быть особенно бдительным по отношению к своему здоровью во время тренировок. Для мониторинга своего здоровья Скрипник советует приобрести устройство, которое будет отслеживать пульс во время бега в режиме реального времени (уровень пульса выше 140 ударов в минуту нежелателен для новичков).

Хотя бег имеет много полезных свойств, все же существуют определённые противопоказания. Беременным, людям с проблемами опорно-двигательного аппарата ниже поясничного отдела позвоночника, при заболеваниях суставов и сердечно-сосудистой системы, а также при избыточном весе не рекомендуется заниматься этим видом спорта. Не следует отчаиваться, ведь можно заменить этот спорт быстрой ходьбой.