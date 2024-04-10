Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минфин России предложил повысить минимальную цену на водку с 1 июня 2024 года
В Германии столкнулись с недостатком средств для перевооружения
Рогов: Боррель призывает отдать АЭС в руки ядерных террористов
Увлажнение жирной кожи на ночь: правила и рекомендации
Интурист: слабый рубль способствует привлечению иностранцев в Россию
Чемпион России по автогонкам рассказал, как научиться прыгать на скалке с нуля
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром: без них не обойдётся ни одно застолье
В Омске суд отправил в СИЗО напавшую на своего сына и мать женщину
The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Вот сколько клетчатки нужно есть каждый день, чтобы похудеть

Диетолог Леблан: для похудения нужно есть 25 грамм клетчатки в день

1:02
Здоровье

Диетолог Челси Леблан поделилась информацией, сколько же нужно съедать клетчатки для эффективного похудения. Об этом пишет ETNT.

Диетолог Леблан: для похудения нужно есть 25 грамм клетчатки в день
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Когда дело доходит до похудения, все говорят о белке, но часто забывают об одной из ключевых суперзвезд питания: клетчатке", — говорит Леблан.

Продукты, богатые клетчаткой способны увеличивать чувство сытости. Это поможет не переедать, контролировать вес, снижая общее количество употребляемых калорий, регулировать уровень сахара в крови, стабилизировать обмен веществ.

Для женщин необходимо употреблять примерно 25 грамм клетчатки в день. Мужчинам — 38 грамм в день. Для получения нужного количества вещества не нужно высчитывать всё до грамма. Достаточно в каждый приём пищи включить продукты с клетчаткой.

В вашем рационе должны присутствовать такие продукты, как авокадо, цельнозерновые продукты, свежие овощи, ягоды и фрукты для перекуса, бобовые, семена чиа и льна, миндаль.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал

Андрей Ургант очень просил за своего сына.

Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Анастасия Костенко не понимает, по ком страдает Дмитрий Тарасов
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
"Будет всё, как в "Вагнере" : стало известно, почему Ратибор выбрал " Ахмат" Любовь Степушова Англичане — нация, завоевавшая почти весь мир и считавшая, что она везде как дома Сергей Лебедев "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Рассказываем о преимуществах посадки бархатцев о которых вы могли не знать
Последние материалы
Рогов: Боррель призывает отдать АЭС в руки ядерных террористов
Увлажнение жирной кожи на ночь: правила и рекомендации
Интурист: слабый рубль способствует привлечению иностранцев в Россию
Чемпион России по автогонкам рассказал, как научиться прыгать на скалке с нуля
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром: без них не обойдётся ни одно застолье
В Омске суд отправил в СИЗО напавшую на своего сына и мать женщину
The Hindu: в Индии обнаружен глиняный горшок с 3730 свинцовыми монетами
Мария Кожевникова поделилась секретом долгой семейной жизни: "Муж бросит курить, когда захочет"
Опытные владельцы рассказали, зачем класть в кошачий лоток зеленый чай
В России появилась идея о введении обязательной страховки жилья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников