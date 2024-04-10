Вот сколько клетчатки нужно есть каждый день, чтобы похудеть

Диетолог Леблан: для похудения нужно есть 25 грамм клетчатки в день

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Челси Леблан поделилась информацией, сколько же нужно съедать клетчатки для эффективного похудения. Об этом пишет ETNT.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Когда дело доходит до похудения, все говорят о белке, но часто забывают об одной из ключевых суперзвезд питания: клетчатке", — говорит Леблан.

Продукты, богатые клетчаткой способны увеличивать чувство сытости. Это поможет не переедать, контролировать вес, снижая общее количество употребляемых калорий, регулировать уровень сахара в крови, стабилизировать обмен веществ.

Для женщин необходимо употреблять примерно 25 грамм клетчатки в день. Мужчинам — 38 грамм в день. Для получения нужного количества вещества не нужно высчитывать всё до грамма. Достаточно в каждый приём пищи включить продукты с клетчаткой.

В вашем рационе должны присутствовать такие продукты, как авокадо, цельнозерновые продукты, свежие овощи, ягоды и фрукты для перекуса, бобовые, семена чиа и льна, миндаль.