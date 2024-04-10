Вот сколько клетчатки нужно есть каждый день, чтобы похудеть

Диетолог Челси Леблан поделилась информацией, сколько же нужно съедать клетчатки для эффективного похудения. Об этом пишет ETNT.
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
"Когда дело доходит до похудения, все говорят о белке, но часто забывают об одной из ключевых суперзвезд питания: клетчатке", — говорит Леблан.
Продукты, богатые клетчаткой способны увеличивать чувство сытости. Это поможет не переедать, контролировать вес, снижая общее количество употребляемых калорий, регулировать уровень сахара в крови, стабилизировать обмен веществ.
Для женщин необходимо употреблять примерно 25 грамм клетчатки в день. Мужчинам — 38 грамм в день. Для получения нужного количества вещества не нужно высчитывать всё до грамма. Достаточно в каждый приём пищи включить продукты с клетчаткой.
В вашем рационе должны присутствовать такие продукты, как авокадо, цельнозерновые продукты, свежие овощи, ягоды и фрукты для перекуса, бобовые, семена чиа и льна, миндаль.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия