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Косметолог предупредила, что ни в коем случае нельзя прокалывать детям уши пистолетом

Косметолог рассказала, почему нельзя прокалывать детям уши пистолетом

0:58
Здоровье

Косметолог Татьяна Аюпова рассказала, что не нужно прокалывать детям уши до их сознательного возраста.

Косметолог рассказала, почему нельзя прокалывать детям уши пистолетом
Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Аюпова призвала родителей отказаться от идеи прокалывать уши маленьким детям. Она посветовала отложить эту процедуру до того времени, когда дети могут пожаловаться на боль.

Ранее сообщалось, как ускорить заживление после пирсинга пупка.

Особенно косметолог в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендует делать проколы в ушах с помощью пирсинг-пистолета. В этом случае, по словам эксперта, происходит не острое прокалывание, а пробивание серьгой мочки. От этого у ребёнка могут долгое время болеть уши. Делать проколы хирургической иглой, по мнению специалиста, безопасней, так как не происходит масштабного повреждения тканей.

Косметолог призывает оккуратно надевать ребёнку шапку, так как места проколов могут воспалиться. Участки прокола нужно обрабатывать почти месяц, не крутя серьгу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог
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