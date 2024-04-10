Были названы негативные последствия привычки сна влажными волосами

Дерматолог Шербер: привычка спать с мокрыми волосами может привести к проблемам с кожей головы

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не рекомендуется ложиться спать с влажными волосами сразу после душа, предупреждают эксперты. Эта привычка может привести к различным проблемам с кожей головы, волосами и даже дыханием.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Попадание бактерий и микробов на подушку обусловлено тем, что невысушенные волосы создают теплое и влажное окружение, именно там эти микроорганизмы активно размножаются, рассказала врач-дерматолог Ноэль Шербер в интервью для журнала Allure.

По словам эксперта, наиболее распространенной проблемой у тех, кто не высушивает волосы перед сном, становится увеличение числа грибка Malassezia. При благоприятных условиях эти типичные микроорганизмы кожи могут способствовать развитию шелушения, которое часто ошибочно принимают за перхоть, а также отрубевидный лишай. Эксперты также не исключают возможность развития бактериального фолликулита.

Важно учитывать, что влажные волосы теряют свою упругость, разбухают и становятся хрупкими. Поэтому специалисты советуют не только избегать сна с мокрыми волосами, но и не расчёсывать влажные пряди.