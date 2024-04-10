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Врач объяснила происхождение ушной боли и почему невозможно надуть её ветром

Медик Фельдбуш: запрещается нагревать и закрывать ухо ватой при боли в ухе

1:46
Здоровье

Человек не может заболеть отитом из-за ветра. Медик Татьяна Фельдбуш объяснила, почему возникает ушная боль и что запрещается делать при ней.

Медик Фельдбуш: запрещается нагревать и закрывать ухо ватой при боли в ухе
Фото: flickr.com by Travis Isaacs is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По мнению специалиста, отит обычно вызывается вирусами и бактериями, а не "надуванием" инфекции в уши ветром. Чаще всего инфекция попадает в среднее ухо из носоглотки во время насморка. Медик объяснила, что при болях в ушах не следует использовать капли внутрь ушей.

"Ушные капли могут окрасить барабанную перепонку, вызвать местную аллергическую реакцию, что затруднит постановку диагноза у врача. При спонтанном разрыве перепонки, что часто встречается при воспалении, капли могут усилить боль, вызвать тошноту, головокружение и даже глухоту", — разъяснила Татьяна Фельдбуш.

Эксперт рекомендует воздержаться от прогревания уха при появлении недомогания. Она объясняет, что при воспалении происходит расширение капилляров и возрастает скорость кровотока, а прогревание может усилить эти процессы, что, как отметила врач, может привести к гнойным осложнениям. Кроме того, не рекомендуется закрывать ухо ватой. Инфекция может быть передана через мягкие предметы, что может привести к развитию грибков и других патогенов в ухе. При появлении выделений из уха не рекомендуется мочить его водой, так как это может усилить процесс наружного и перфоративного отита, пояснила специалист.

Фельдбуш также дала список рекомендаций о том, как помочь себе при ушной боли. Специалист рекомендует принять обезболивающее и не заниматься самолечением в течение суток, а обратиться к оториноларингологу. В холодную погоду стоит надевать шапку или специальные тёплые наушники, а в теплую — выбирать удобную одежду.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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