Врач объяснил, почему весной часто усиливается варикозное расширение вен

Флеболог Шишкин: увеличение среднесуточной температуры усугубляет варикоз

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Варикозное расширение вен — это заболевание, вызванное повышенным давлением в венах, что приводит к нарушению кровообращения. По словам флеболога Андрея Шишкина, весной и летом недуг усугубляется из-за повышения среднесуточной температуры.

Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно медицинским данным, при наступлении тепла происходит расширение вен, а варикоз замедляет циркуляцию крови, что способствует обострению заболевания. Основные симптомы включают боль в ногах, покраснение и увеличение плотности вен.

"Если происходит обострение в виде тромбоза, то острая боль возникает в том месте, где сформировался тромб. Но многих пациентов приводят к врачу тянущая, ноющая боль, которая усиливается к вечеру. Она связана с тем, что кровь не может полноценно подняться вверх", — заметил Андрей Шишкин.

Варикозное расширение вен — весьма хитрое заболевание, которое иногда проходит бессимптомно, но без лечения могут возникнуть осложнения. Например, кожа может потемнеть или появиться язва, как подытожил Шишкин.