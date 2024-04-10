Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Aachen.de: на западе Германии нашли римские укрепления III века нашей эры
Врач Антонов: из-за отсутствия зубов может возникнуть апноэ
Названы 10 продуктов для идеальной кожи
В кинокомпании братьев Андреасян стартовали съемки комедии с элементами фантастики "Встретимся вчера"
Как избавиться от слизней
Диетолог Макиша: "марафоны стройности" не обучают, как сохранить результат
Россияне стали планировать свои путешествия заранее
Репер Jah Khalib попал в скандал, связанный с убийством Салтанат Нукеновой в Казахстане
Стрессы в детстве и юности усиливают риск развития болезни Альцгеймера
Врач объяснил, почему весной часто усиливается варикозное расширение вен

Флеболог Шишкин: увеличение среднесуточной температуры усугубляет варикоз

1:04
Здоровье

Варикозное расширение вен — это заболевание, вызванное повышенным давлением в венах, что приводит к нарушению кровообращения. По словам флеболога Андрея Шишкина, весной и летом недуг усугубляется из-за повышения среднесуточной температуры.

Флеболог Шишкин: увеличение среднесуточной температуры усугубляет варикоз
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно медицинским данным, при наступлении тепла происходит расширение вен, а варикоз замедляет циркуляцию крови, что способствует обострению заболевания. Основные симптомы включают боль в ногах, покраснение и увеличение плотности вен.

"Если происходит обострение в виде тромбоза, то острая боль возникает в том месте, где сформировался тромб. Но многих пациентов приводят к врачу тянущая, ноющая боль, которая усиливается к вечеру. Она связана с тем, что кровь не может полноценно подняться вверх", — заметил Андрей Шишкин.

Варикозное расширение вен — весьма хитрое заболевание, которое иногда проходит бессимптомно, но без лечения могут возникнуть осложнения. Например, кожа может потемнеть или появиться язва, как подытожил Шишкин.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Загиров Физули
Ведет амбулаторный прием пациентов по специальности хирургия, травматология, проктология, флебология
Специалист Данилов Андрей
Специалист в абдоминальной хирургии, проктологии, флебологии, герниологии, работает в хирургии желчевыводящей системы с использование малоинвазивных пособий, имеет обширную герниологическую практику с использованием аллопластики, опыт работы в экстренной хирургии, опыт амбулаторной хирургии с использованием современных технологий.
Специалист Соттаева Валентина
Проводит оперативное лечение всех видов колопроктологических заболеваний, таких как: геморрой, свищи, острое и хроническое воспаление эпителиального копчикового хода, кондиломы, полипы, ректоцеле
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Москва примет ответные военные и юридические меры на выделение Украине США $60 млрд Любовь Степушова "Терминаторы" и БМП-3 с боеприпасами с дистанционным подрывом будут намного мощнее Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Открытая Финляндия: как иностранные туристы потратили €3,8 млрд за год путешествий
Последние материалы
Завершились съемки героической ретро-драмы "Челюскин. Первые" с Глебом Калюжным и Стасей Милославской в главных ролях
Флеболог Шишкин: увеличение среднесуточной температуры усугубляет варикоз
Песков: подпавшие под санкции бизнесмены могут оспаривать это в суде
Москва примет ответные военные и юридические меры на выделение Украине США $60 млрд
"Ингосстрах" объявил набор стажёров
Финляндия предложила разместить командный штаб НАТО в Миккели: решение пока не принято
Fox News: Пенсионер из Флориды напал на аллигатора, чтобы спасти собаку
Эксперты рассказали, почему хомячки так любят крутиться в колесе
Как использовать ароматы, чтобы воздействовать на своё настроение и окружающих
Эксперты провели анализ и назвали самые подорожавшие авто в РФ в марте 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников