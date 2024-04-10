Указано главное различие между аллергическим и простудным насморком

Терапевт Ионов: аллергический насморк характеризуется прозрачной слизью, в отличие от ОРВИ

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, как можно отличить аллергический насморк от простудного.

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Согласно его утверждениям, при простуде насморк начинается с водянистых выделений, затем они становятся прозрачными и завершаются гнойными.

Аллергический насморк обычно сочетается с конъюнктивитом. Выделения из носа вызывает аллерген, такой как пыльца или цветущие растения. Врач уточнил, что тополиный пух не вызывает аллергии, как думают многие. Он хорошо поглощает пыльцу и распространяет её.

"Вопреки распространённому мнению, пух тополей не аллергичен, но он отлично адсорбирует пыльцу других цветущих растений и распространяет её, поэтому многие чувствуют дискомфорт или болеют поллинозом именно в период цветения тополей", — поделился Станислав Ионов.