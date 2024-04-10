Каким образом учёные вырастили мини-печень внутри пациента

Каким образом учёные вырастили мини-печень из лимфоузла внутри пациента

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из американской биотехнологической компании приступили к разработке клеточной терапии для пациентов с отказом печени. Первый человек с тяжелым стадией болезни уже прошел процедуру, в результате которой в его организме должен образоваться новый орган как сообщает (сайт) Москва 24.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Пересадка печени спасает многих пациентов, но иногда невозможна из-за нехватки подходящих органов, что приводит к смерти многих больных в ожидании. Лица, нуждающиеся в помощи, могут воспользоваться альтернативным методом терапии, предложенным компанией LyGenesis из США. Он заключается в том, чтобы выращивать у пациента собственную новую печень, а не использовать орган другого человека.

Как осуществляется процедура? Процесс начинается с введения трубки через горло пациента в пищевод, чтобы доставить здоровые донорские клетки печени в один или несколько лимфатических узлов, расположенных близ пораженного органа. Эти клетки постепенно занимают лимфоузел и формируют на его основе структуру, которая отвечает за очищение крови от патогенов, что по сути представляет собой мини-печень.

Идеально подходит для данной роли лимфатический узел, так как туда поступает изрядное количество крови. Более того, в организме их сотни, и если преобразовать несколько в мини-печени, остальные все равно будут выполнять свою первоначальную функцию. По утверждению ученых, избыточное разрастание нового органа не является проблемой, поскольку организм саморегулируется, и когда состояние придет в норму, печень перестанет увеличиваться.

Новый метод, который успешно прошёл испытания на животных, сейчас проходит клинические испытания на людях. В конце марта первому пациенту успешно провели трансплантацию, которая заняла всего 10 минут. В настоящее время испытуемый находится под строгим наблюдением медиков, ему необходимо принимать иммунодепрессанты для предотвращения отторжения донорских клеток. Компания намерена привлечь ещё 12 участников к тестированию нового метода лечения. Ожидается, что результаты будут получены в следующем году.