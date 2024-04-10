Зачем пить стакан воды по утрам: 5 плюсов для вашего здоровья

ETNT: стакан воды по утрам улучшает здоровье

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Издание ETNT раскрыло основные плюсы употребления стакана чистой воды по утрам.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прежде всего, происходит стимуляция обмена веществ. Он ускоряется, улучшается пищеварение. Кроме того, токсины вымываются и выводятся с организма. Так организм эффективно очищается.

Ещё важным преимуществом употребления чистой воды по утрам является улучшение состояния желудка. Нередко из-за повышенной кислотности возникают такие проблемы, как боль в животе, изжога, диарея. Если пить воду по утрам, то кислота разбавляется и неприятные симптомы уходят.

Также чистая вода по утрам считается хорошей профилактикой инфекций мочевого пузыря. Для этого ещё необходимо выпивать полтора литра жидкости за день. Нередко при такой привычке улучшается состояние кожи, волос. Дефицит воды может приводить к морщинам, прыщам, ломкости волос.