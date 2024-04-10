Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали породы собак, которые спасут вас от нападения во время прогулки
Сырники с рисовой кашей: понадобятся только стакан риса и пачка творога
Британским астрономам удалось объяснить происхождение спутника Земли
Принц Гарри испытывает боль после высказываний в автобиографии о принцессе Кейт
Электрический Mercedes G-Class представят как G580 с технологией EQ на Auto China 2024
Количество новых жилых проектов в Москве снизилось до минимума за последние 5 лет
22 тысячи россиян посетили Мальдивы в марте
Чем обработать яблоню и грушу от болезней и вредителей в апреле?
Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега
Зачем пить стакан воды по утрам: 5 плюсов для вашего здоровья

ETNT: стакан воды по утрам улучшает здоровье

0:57
Здоровье

Издание ETNT раскрыло основные плюсы употребления стакана чистой воды по утрам.

ETNT: стакан воды по утрам улучшает здоровье
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прежде всего, происходит стимуляция обмена веществ. Он ускоряется, улучшается пищеварение. Кроме того, токсины вымываются и выводятся с организма. Так организм эффективно очищается.

Ещё важным преимуществом употребления чистой воды по утрам является улучшение состояния желудка. Нередко из-за повышенной кислотности возникают такие проблемы, как боль в животе, изжога, диарея. Если пить воду по утрам, то кислота разбавляется и неприятные симптомы уходят.

Также чистая вода по утрам считается хорошей профилактикой инфекций мочевого пузыря. Для этого ещё необходимо выпивать полтора литра жидкости за день. Нередко при такой привычке улучшается состояние кожи, волос. Дефицит воды может приводить к морщинам, прыщам, ломкости волос.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Ветеринары рассказали, какой корм подходит для кошки
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Последние материалы
22 тысячи россиян посетили Мальдивы в марте
Чем обработать яблоню и грушу от болезней и вредителей в апреле?
Атлет Мироненко рассказал, как улучшить технику бега
Как избежать окисления тонального крема: 10 советов от экспертов
Ипотека без страховки: возможности возврата средств и налоговые вычеты
Эксперт по языку тела: Меган Маркл приобрела уверенность в себе и независимость
Что делать, если рассада «загрустила»?
Астрономы обнаружили источник загадочного радиосигнала из космоса: им оказалось небесное тело SGR 1935+2154
Салат "Таврический": простая аппетитная закуска из куриной грудки, кукурузы и фасоли
Ауди обновляет S3 на 2025 год: больше мощности и дополнительный крутящий момент
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников