Эти продукты могут привести к повышенному холестерину

Диетолог Ольга Лушникова рассказала, что жиры важны для организма, их следует употреблять в определённом количестве. Если они есть в организме, то тогда витамины лучше усваиваются, гормоны правильно производятся, кожа, ногти и волосы имеют хорошее состояние.
Если жиры радикально сократить, то состояние здоровья может сильно ухудшиться, поэтому не следует употреблять много обезжиренных продуктов.
"Обезжиренный рацион — причина огромного количества проблем с настроением, иммунитетом, либидо, фертильностью. Кроме того, постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина", — предупредила диетолог.
Врач отметила, что у обезжиренной продукции зачастую есть добавки для улучшения вкуса. Отсутствие жира производители пытаются восполнить такими добавками, которые не приносят пользы.
Производители нередко добавляют сахар, крахмал, сахарозаменители, это добавит дополнительные калории.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.