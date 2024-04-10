Эти продукты могут привести к повышенному холестерину

Диетолог Лушникова: обезжиренные продукты приводят к повышенному холестерину

Диетолог Ольга Лушникова рассказала, что жиры важны для организма, их следует употреблять в определённом количестве. Если они есть в организме, то тогда витамины лучше усваиваются, гормоны правильно производятся, кожа, ногти и волосы имеют хорошее состояние.

Фото: eatingwell.com by RACHEL MAREK

Если жиры радикально сократить, то состояние здоровья может сильно ухудшиться, поэтому не следует употреблять много обезжиренных продуктов.

"Обезжиренный рацион — причина огромного количества проблем с настроением, иммунитетом, либидо, фертильностью. Кроме того, постоянное употребление обезжиренных продуктов приводит к повышению уровня холестерина", — предупредила диетолог.

Врач отметила, что у обезжиренной продукции зачастую есть добавки для улучшения вкуса. Отсутствие жира производители пытаются восполнить такими добавками, которые не приносят пользы.

Производители нередко добавляют сахар, крахмал, сахарозаменители, это добавит дополнительные калории.